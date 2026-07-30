Selección Argentina Sub-17 vs. Ecuador: empate 1-1 con debut goleador de "Kiki" Ramos

La Albiceleste igualó 1-1 ante Ecuador en el estadio de Atlanta. Stephen "Kiki" Ramos marcó en su debut con la camiseta nacional de cara al Mundial de Catar.

Argentina Sub-17 igualó 1 a 1 frente a su par de Ecuador en un nuevo amistoso internacional de preparación, disputado a puertas cerradas en el estadio León Kolbowski (de Atlanta). La gran figura de la jornada fue el delantero Stephen "Kiki" Ramos, quien tuvo un estreno soñado al marcar el tanto del empate.

El encuentro forma parte del ciclo conducido por Diego Placente, enfocado de lleno en pulir el funcionamiento del equipo de cara al Mundial Sub-17 de Catar, certamen que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

Debut y gol para el festejo albiceleste El conjunto ecuatoriano logró ponerse en ventaja durante la primera mitad, complicando el trámite para los juveniles argentinos. Sin embargo, en el complemento, la Albiceleste reaccionó con autoridad y encontró la paridad gracias a la aparición de Ramos.

El juvenil de las inferiores de Vélez —cuya historia personal incluye su llegada al país y su formación en el fútbol argentino— aprovechó su oportunidad en su primera convocatoria oficial con la categoría para sellar el 1-1 definitivo, ratificando las buenas sensaciones que deja el proceso de juveniles.

Rumbo a la cita mundialista