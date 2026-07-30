    • 30 de julio de 2026 - 21:05

    Selección Argentina Sub-17 vs. Ecuador: empate 1-1 con debut goleador de "Kiki" Ramos

    La Albiceleste igualó 1-1 ante Ecuador en el estadio de Atlanta. Stephen "Kiki" Ramos marcó en su debut con la camiseta nacional de cara al Mundial de Catar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Argentina Sub-17 igualó 1 a 1 frente a su par de Ecuador en un nuevo amistoso internacional de preparación, disputado a puertas cerradas en el estadio León Kolbowski (de Atlanta). La gran figura de la jornada fue el delantero Stephen "Kiki" Ramos, quien tuvo un estreno soñado al marcar el tanto del empate.

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    El encuentro forma parte del ciclo conducido por Diego Placente, enfocado de lleno en pulir el funcionamiento del equipo de cara al Mundial Sub-17 de Catar, certamen que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

    Debut y gol para el festejo albiceleste

    El conjunto ecuatoriano logró ponerse en ventaja durante la primera mitad, complicando el trámite para los juveniles argentinos. Sin embargo, en el complemento, la Albiceleste reaccionó con autoridad y encontró la paridad gracias a la aparición de Ramos.

    El juvenil de las inferiores de Vélez —cuya historia personal incluye su llegada al país y su formación en el fútbol argentino— aprovechó su oportunidad en su primera convocatoria oficial con la categoría para sellar el 1-1 definitivo, ratificando las buenas sensaciones que deja el proceso de juveniles.

    Rumbo a la cita mundialista

    Este ensayo cerró una nueva serie de trabajos exigentes ante el combinado ecuatoriano, recordando que en el primer cruce previo los argentinos se habían impuesto por 2 a 1.

    De esta manera, el plantel continúa ajustando detalles de cara a una Copa del Mundo que contará con un formato ampliado de 48 equipos, donde Argentina integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia.

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