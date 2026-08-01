    • 1 de agosto de 2026 - 16:15

    Las Leonas +50 gritaron bicampeonas del mundo en Países Bajos

    Las leonas +50 volvieron a hacer historia al conquistar el título mundial en Rotterdam. Con Vanina Oneto como capitana, obtuvo un agónico triunfo en la definición y cerró un torneo perfecto.

    La selección de Hockey femenina + 50.

    La selección de Hockey femenina + 50.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección argentina femenina de hockey +50 escribió una nueva página dorada en su historia al consagrarse bicampeona de la Copa Mundial Masters, disputada en Róterdam, Países Bajos. En una final dramática y de alto vuelo emocional, el combinado nacional superó por 1-0 a Inglaterra.

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    Bajo el liderazgo dentro de la cancha de la histórica ex-Leona Vanina Oneto, el equipo ratificó el título conseguido dos años atrás en Auckland, Nueva Zelanda, cerrando un torneo perfecto e invicto.

    Un triunfo trabajado y con el sello albiceleste

    El encuentro definitorio frente a las británicas fue el examen más exigente de todo el certamen para las dirigidas por Marcelo Bossi. Durante la primera mitad, el conjunto europeo complicó el planteo nacional con un juego intenso.

    Sin embargo, la jerarquía y el temple aparecieron en el complemento. Argentina adelantó sus líneas y encontró la llave de la victoria a falta de apenas tres minutos para el cierre: Gabriela Giacobone capitalizó una jugada de córner corto para estampar el 1-0 definitivo y desatar el delirio argentino.

    "La final fue dura. En el primer tiempo estuvo mejor Inglaterra, pero en el segundo estuvimos mejor nosotros y pudimos hacer el gol de córner de Gabi faltando tres minutos. Después aguantamos el resultado hasta el final para ganarlo", analizó el entrenador Marcelo Bossi tras la consagración.

    Una campaña perfecta rumbo al título

    El camino hacia la gloria de las bicampeonas mundiales no dejó dudas sobre su superioridad a lo largo de todo el campeonato en tierras neerlandesas:

    Fase de grupos:

    Argentina 7 - 0 Canadá

    Argentina 3 - 0 Estados Unidos

    Argentina 1 - 0 España

    Argentina 3 - 0 Uruguay

    Instancias decisivas:

    Cuartos de final: Argentina 6 - 0 Gales

    Semifinal: Argentina 5 - 1 Australia

    Final: Argentina 1 - 0 Inglaterra

    Con este nuevo hito, el hockey argentino Masters ratifica su vigencia absoluta, combinando la experiencia de leyendas del deporte con la pasión inquebrantable por la camiseta.

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