La UEFA celebró la marcha atrás de la FIFA, pero le retiró la confianza a Infantino

La UEFA celebró que la FIFA abandonara su polémico proyecto para vender a inversores privados una participación vinculada con los derechos comerciales de sus principales competencias , incluido el Mundial. Sin embargo, la marcha atrás no alcanzó para cerrar la crisis institucional: la confederación europea afirmó que perdió la confianza en Gianni Infantino y en la actual conducción del organismo .

La UEFA desafía a la FIFA y amenaza con no disputar sus torneos por un polémico plan de inversiones

Gianni Infantino dio de baja el proyecto que generó una crisis en el fútbol: "Esta propuesta no avanzará"

La propuesta había sido rechazada de manera unánime por las 55 federaciones nacionales que integran la UEFA , además de recibir cuestionamientos de otras confederaciones, asociaciones, clubes, futbolistas y dirigentes políticos. Frente a la creciente presión, la FIFA decidió cancelar la iniciativa.

Aunque la UEFA calificó la retirada del proyecto como “una victoria para todo el fútbol” , dejó claro que el conflicto no terminó. En su comunicado oficial sostuvo que la tarea de reconstruir la confianza dentro de la FIFA “recién comienza”.

El organismo europeo cuestionó la manera en la que se intentó impulsar el proyecto y denunció que fue preparado con rapidez, bajo reserva y sin una consulta adecuada a las instituciones que forman parte del fútbol internacional.

“No podemos seguir así, con planes secretos tramitados a toda prisa, elaborados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte”, manifestó la UEFA. Además, pidió identificar a los responsables de la propuesta y exigirles explicaciones.

La crítica más fuerte estuvo dirigida directamente a la conducción de Infantino. La entidad afirmó que “el actual liderazgo de la FIFA no solo perdió la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros integrantes de la familia del fútbol”.

El comunicado también recordó las promesas de transparencia formuladas por el dirigente cuando asumió la presidencia en 2016. Para la UEFA, el proyecto contradijo esos compromisos y fue impulsado mediante un procedimiento opaco, sin participación suficiente de las federaciones.

El proyecto que desató la crisis en la FIFA

La iniciativa pretendía incorporar capital privado a una nueva estructura encargada de administrar parte de los negocios comerciales de los torneos organizados por la FIFA. El plan contemplaba vender cerca del 20% de esa unidad y recaudar alrededor de US$4.200 millones.

Las federaciones europeas consideraron que la operación podía entregar a inversores externos una parte de los ingresos futuros generados por el Mundial y otras competencias. También cuestionaron que una decisión de semejante magnitud avanzara sin respetar los canales de consulta y gobernanza del fútbol mundial.

Infantino finalmente descartó el proyecto después de escuchar las objeciones. No obstante, la UEFA remarcó que aceptar la retirada de la iniciativa no implica recuperar automáticamente la confianza en el presidente de la FIFA.

La confederación anunció que trabajará con otras asociaciones y organismos para revisar cómo se gestó el plan, impedir que una situación similar vuelva a ocurrir y diseñar una alternativa para distribuir recursos mediante el programa FIFA Forward, sin vender activos comerciales del Mundial.

La crisis también podría complicar las aspiraciones de Infantino de renovar su mandato en 2027. Hasta ahora había sido reelegido dos veces sin oposición, pero la ruptura con la UEFA y los cuestionamientos de otras confederaciones abrieron un escenario de incertidumbre sobre su continuidad.