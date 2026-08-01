El "Desafío de Las Estrellas" del TC empieza con el ruido en el Circuito San Juan Villicum

Fin de semana a puro automovilismo en San Juan Villicum, escenario de uno de los acontecimientos más especiales de la agenda motor de 2026: nada menos que el «Desafío de las Estrellas» de Turismo Carretera, antepenúltima competencia del tramo regular.

El "Desafío de las Estrellas" de Turismo Carretera llega a San Juan con una versión extendida

Desafío de las Estrellas en San Juan: quedó definida la grilla con Sebastián Abella a la cabeza

Por si fuese poco, la actividad en el trazado sanjuanino estará acompañada por el TN Apat y la disputa de la séptima fecha del campeonato, lo que supondrá doble competencia para muchos de los pilotos del TC y la Clase 3.

El TC encara su antepenúltimo compromiso del tramo regular del campeonato 2026, el cual lidera el loberense Jonathan Castellano (Challenger), con 232,50 puntos. En el TC Pista, la telonera, el que encabeza la tabla es el de 9 de Julio, Bautista Damiani (Mustang), con 297,50 unidades.

El “Desafío de las Estrellas” del Turismo Carretera llega este fin de semana a su 10ª edición, que se disputará en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, tal como sucede desde 2019, con excepción de 2020, cuando la ya tradicional carrera con grilla por sorteo no se realizó a raíz de la pandemia de COVID-19. Anoche, en el Estadio Aldo Cantoni se realizaba el Sorteo del Desafío de Las Estrellas para armar la grilla de partida para las 66 vueltas del domingo. En tanto que este sábado habrá doble tanda de entrenamientos para el Turismo Carretera.

La final se disputará el domingo 2 de agosto desde las 12.50 y tendrá una extensión inédita para las últimas ediciones del evento: serán 66 vueltas o un máximo de 120 minutos. En 2025 habían sido 50 giros, por lo que este año el desgaste mecánico, el consumo y la administración de los neumáticos ganarán todavía mayor protagonismo.

El reglamento de 2026 introduce cambios importantes respecto del Desafío del año pasado. La final pasará de 50 a 66 vueltas, equivalentes a 280 kilómetros aproximadamente, o tendrá un límite máximo de 120 minutos. Será, por lo tanto, una carrera en la que la confiabilidad y la administración del auto serán tan importantes como la velocidad.

La otra modificación central estará en los boxes: no habrá cambio obligatorio de neumáticos. La detención reglamentaria estará destinada a la recarga de combustible. Esta variante agrega un interrogante adicional, porque los pilotos deberán completar toda la competencia con el mismo juego de cubiertas en un circuito exigente y durante una final cuya extensión crecerá considerablemente frente a 2025.

En el TN Apat, que disputa la séptima cita del año, el arrecifeño Agustín Canapino (Cruze) y el mendocino Tomás Vitar (March) comandan los campeonatos de la Clase 3 y Clase 2, respectivamente.

Cronograma completo

TC y TC Pista

Sábado

Primer entrenamiento: de 11:05 a 12:55.

Segundo entrenamiento: de 14:10 a 14:55.

Domingo

Final TC Pista: de 11:35 a 12:15 (20 vueltas o 40 minutos).

Final TC: de 12:50 a 14:50 (66 vueltas o 120 minutos de duración).

TN Apat

Sábado

Series Clase 3: 15:10 / 15:35 / 16:00.

Series Clase 2: 17:10 / 17:35 / 18:00.

Domingo

Final Clase 2: de 9:05 a 9:40 (15 vueltas o 35 minutos).

Final Clase 3: de 9:55 a 10:35 (18 vueltas o 40 minutos).