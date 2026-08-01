    • 1 de agosto de 2026 - 08:24

    El "Desafío de Las Estrellas" del TC empieza con el ruido en el Circuito San Juan Villicum

    Con el sorteo para la grilla del Desafío de Las Estrellas, los entrenamientos y las primeras series del TN comenzó el movimiento tuerca en San Juan.

    Postal. San Juan vuelve a recibir al mejor automovilismo del país en el Villicum.

    Postal. San Juan vuelve a recibir al mejor automovilismo del país en el Villicum.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Fin de semana a puro automovilismo en San Juan Villicum, escenario de uno de los acontecimientos más especiales de la agenda motor de 2026: nada menos que el «Desafío de las Estrellas» de Turismo Carretera, antepenúltima competencia del tramo regular.

    Leé además

    desafio de las estrellas en san juan: quedo definida la grilla con sebastian abella a la cabeza

    Desafío de las Estrellas en San Juan: quedó definida la grilla con Sebastián Abella a la cabeza
    Imponente. El Circuito San Juan Villicum tendrá un fin de semana apasionante con el Desafío de las Estrellas.

    El "Desafío de las Estrellas" de Turismo Carretera llega a San Juan con una versión extendida

    Por si fuese poco, la actividad en el trazado sanjuanino estará acompañada por el TN Apat y la disputa de la séptima fecha del campeonato, lo que supondrá doble competencia para muchos de los pilotos del TC y la Clase 3.

    El TC encara su antepenúltimo compromiso del tramo regular del campeonato 2026, el cual lidera el loberense Jonathan Castellano (Challenger), con 232,50 puntos. En el TC Pista, la telonera, el que encabeza la tabla es el de 9 de Julio, Bautista Damiani (Mustang), con 297,50 unidades.

    El “Desafío de las Estrellas” del Turismo Carretera llega este fin de semana a su 10ª edición, que se disputará en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, tal como sucede desde 2019, con excepción de 2020, cuando la ya tradicional carrera con grilla por sorteo no se realizó a raíz de la pandemia de COVID-19. Anoche, en el Estadio Aldo Cantoni se realizaba el Sorteo del Desafío de Las Estrellas para armar la grilla de partida para las 66 vueltas del domingo. En tanto que este sábado habrá doble tanda de entrenamientos para el Turismo Carretera.

    La final se disputará el domingo 2 de agosto desde las 12.50 y tendrá una extensión inédita para las últimas ediciones del evento: serán 66 vueltas o un máximo de 120 minutos. En 2025 habían sido 50 giros, por lo que este año el desgaste mecánico, el consumo y la administración de los neumáticos ganarán todavía mayor protagonismo.

    El reglamento de 2026 introduce cambios importantes respecto del Desafío del año pasado. La final pasará de 50 a 66 vueltas, equivalentes a 280 kilómetros aproximadamente, o tendrá un límite máximo de 120 minutos. Será, por lo tanto, una carrera en la que la confiabilidad y la administración del auto serán tan importantes como la velocidad.

    La otra modificación central estará en los boxes: no habrá cambio obligatorio de neumáticos. La detención reglamentaria estará destinada a la recarga de combustible. Esta variante agrega un interrogante adicional, porque los pilotos deberán completar toda la competencia con el mismo juego de cubiertas en un circuito exigente y durante una final cuya extensión crecerá considerablemente frente a 2025.

    En el TN Apat, que disputa la séptima cita del año, el arrecifeño Agustín Canapino (Cruze) y el mendocino Tomás Vitar (March) comandan los campeonatos de la Clase 3 y Clase 2, respectivamente.

    Cronograma completo

    TC y TC Pista

    Sábado

    Primer entrenamiento: de 11:05 a 12:55.

    Segundo entrenamiento: de 14:10 a 14:55.

    Domingo

    Final TC Pista: de 11:35 a 12:15 (20 vueltas o 40 minutos).

    Final TC: de 12:50 a 14:50 (66 vueltas o 120 minutos de duración).

    TN Apat

    Sábado

    Series Clase 3: 15:10 / 15:35 / 16:00.

    Series Clase 2: 17:10 / 17:35 / 18:00.

    Domingo

    Final Clase 2: de 9:05 a 9:40 (15 vueltas o 35 minutos).

    Final Clase 3: de 9:55 a 10:35 (18 vueltas o 40 minutos).

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    desafio de las estrellas de tc: ya estan a la venta las entradas

    Desafío de las Estrellas de TC: ya están a la venta las entradas

    con el campeonato de futbol local al rojo vivo, el clausura retoma su marcha tras la reprogramacion

    Con el campeonato de fútbol local al rojo vivo, el Clausura retoma su marcha tras la reprogramación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Momentos. San Martín necesita volver a sonreír y este sábado lo buscará cuando reciba al Atlético Rafaela.

    San Martín busca paz y una victoria en un momento clave frente a Atlético Rafaela

    Por Ariel Poblete
    Gianni Infantino, presidente de la FIFA:

    Gianni Infantino dio de baja el proyecto que generó una crisis en el fútbol: "Esta propuesta no avanzará"