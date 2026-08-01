San Martín busca paz y una victoria en un momento clave frente a Atlético Rafaela

Paz, goles y alivio. Eso es lo que el Atlético San Martín busca y necesita en una nueva presentación en la Primera Nacional. Y este sábado, cuando reciba a Atlético Rafaela desde las 15,30 en Concepción, solo podrá manejar esa variante para calmar un ambiente que se tensó, que perdió la paciencia y hoy quiere resultados.

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No será un partido más en esta irregular temporada del Verdinegro. Pegó feo en todos los ambientes del club la caída ante Agropecuario y el martes se sucedió un hecho lamentable con la pretendida visita de los hinchas a la práctica exigiendo actitud. Terminó con un detenido pero dejó sembrado en el ambiente la certeza que no hay demasiado margen.

Pero San Martín tendrá que apuntarle definitivamente a sus respuestas futbolísticas. Sin tener esa regularidad de poder meter más de dos victoria en línea, este Verdinegro sabe que llegó el momento de acelerar a fondo. Otra no le queda. En los nombres para jugar ante Rafaela, el técnico Schiapparelli no podrá contar con Julián Marchio expulsado, aunque de todas maneras no se aguardan grandes cambios. Díaz Robles en el arco; Nadalin, Aguilera, Cocca y Zuliani en defensa; Acosta, Monje, Jaurena y González en el medio; Coronel y Funez, en el ataque. Esa es la base de San Martín para poder cambiar el ambiente.

Rafaela, que está en Zona de Reducido y a cuatro puntos de San Martín, viene de cortar una serie adversa de tres derrotas, venciendo en la última Nueva Chicago. Ahora, intentará llevarse algo de San Juan sabiendo que todo suma.

Para San Martín es ganar o ganar. Se le vienen dos salidas complicadas a Tucumán y a Córdoba en el futuro inmediato, pero por sobre todas las cosas, está en deuda en San Juan.

EL RESTO

La vigésimo tercera fecha de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado, en la que será una jornada que estará plagada de actividad. El primer partido de la fecha está programado para las 14:30 y tendrá como protagonistas a Nueva Chicago y a San Martín de Tucumán, dos equipos con realidades diferentes.

Más tarde, a las 15, se llevarán a cabo otros cinco partidos en simultáneo. Entre ellos se destacan los de Ferro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que lideran en sus respectivas zonas.

Ferro está primero en la Zona A con 43 puntos y buscará extender su dominio (le saca cinco a Deportivo Morón) cuando reciba a Godoy Cruz.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por su parte, lidera en la Zona B gracias a los 41 puntos que consiguió, que le permiten sacarle cuatro a su escolta, que es Temperley. En esta nueva fecha, tendrá una peligrosa visita ante Colegiales. Finalmente, la actividad de este sábado concluirá con Patronato -Quilmes.

PROGRAMA COMPLETO

El cronograma completo de la vigésimo tercera fecha de la Primera Nacional

Sábado 1/8:

Nueva Chicago - San Martín de Tucumán a las 14:30

Defensores de Belgrano - Estudiantes de Caseros a las 15

Ferro - Godoy Cruz a las 15

Acassuso - Colón de Santa Fe a las 15

Colegiales - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 15

Almagro - Midland a las 15

Patronato - Quilmes a las 15:30

San Martín de San Juan - Atlético Rafaela a las 15:30

Domingo 2/8:

Almirante Brown - Racing de Córdoba a las 15

Bolívar - Mitre de Santiago del Estero a las 15

San Telmo - San Miguel a las 15

Chacarita - Agropecuario a las 15

Deportivo Maipú - Atlanta a las 15:30

Temperley - Gimnasia y Tiro de Salta a las 15:30

Deportivo Madryn - All Boys a las 16

Chaco For Ever - Deportivo Morón a las 16

Central Norte - Los Andes a las 16:30

Lunes 3/8:

Güemes de Santiago del Estero - Tristán Suárez a las 16.