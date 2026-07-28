    • 28 de julio de 2026 - 06:52

    San Martín y una lucha contra la irregularidad que lo condena

    El Verdinegro perdió terreno en Carlos Casares. Un paso para atrás cuando necesita sumar victorias.

    Recuperación. San Martín ya empezó a mirar a Rafaela en la próxima fecha de la Primera Nacional.

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    Por Ariel Poblete

    Uno si, otro no. Ese es el paso que le condiciona todo al Atlético San Martín en la Primera Nacional. Es que cuando parece que puede hilvanar triunfos seguidos como para escalar a posiciones de punta, se queda. En esta temporada de la Primera Nacional le pasó varias veces y hoy está fuera del Reducido.

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    Parecia momento indicado para terminar con esa irrgularidad después de la enorme victoria en Santiago del Estero contra uno de los últimos. Agropecuario y de visitante era el desafío y a San Martín se le escapó. Claro, con demasiados condicionantes porque no es común que te sancionen tres penales en contra en 45 minutos pero le pasó y lo pagó caro. Porque repasando, ya había hecho lo más difícil que era abrir el marcador y lo tenía controlado pero se quedó y lo perdió.

    Antes, en esta campaña, entre las fechas 9 y 10 metió dos victorias seguidas justo cuando se inició el ciclo Schiapparelli venciendo a Midland y luego a Quilmes. Pero en la fecha 11 llegó Colegiales y le cortó el envión.

    Más tarde, entre las fechas 14 y 15 volvió a sumar por tres en dos jornadas seguidas, ante Almagro y contra Deportivo Maipú, pero Temperley volvió a interrumpir ese momento feliz del Verdinegro. Ahora, tras ganar en Guemes, parecía posible meter un triunfo seguido más en Agropecuario pero se quedó sin nada.

    Esa irregularidad le está costando no estar más arriba, más allá que tiene pendiente el medio partido que gana 1-0 ante Nueva Chicago y el postergado con Tristán Suárez.

    En el futuro inmediato se viene Atlético Rafaela en San Juan esta próximo fin de semana. Luego llegarán dos salidas consecutivas a San Martín de Tucumán y a Racing de Córdoba.

    Un calendario complejo que el Verdinegro necesita vestirlo con la ropa de la contundencia para terminar de meterse en la zona de las grandes definiciones de la temporada.

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