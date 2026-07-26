San Martín empezó ganando, pero Agropecuario se lo dio vuelta y lo derrotó 2 a 1

San Martín de San Juan sufrió una dolorosa derrota este domingo al caer 2 a 1 frente a Agropecuario en Carlos Casares, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Alejandro Schiapparelli comenzó en ventaja, pero el local revirtió el resultado con dos goles de penal de Alejandro Gagliardi.

El Verdinegro tuvo un buen primer tiempo y logró plasmarlo en el marcador a los 31 minutos, cuando Nicolás Fúnez definió para establecer el 1 a 0 y darle tranquilidad al equipo sanjuanino antes del descanso.

En el complemento cambió el trámite del encuentro. Agropecuario encontró la igualdad a los 4 minutos, luego de que el árbitro sancionara un penal. Alejandro Gagliardi ejecutó con precisión y puso el 1 a 1, revitalizando al conjunto local.

San Martín intentó sostener el empate, pero a los 83 minutos quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Juan Marchio, quien vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores.

Cuando el partido se acercaba al final, el árbitro volvió a marcar el punto del penal a favor de Agropecuario. Nuevamente Gagliardi se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2 a 1, sellando la remontada del conjunto bonaerense y la derrota del Verdinegro.

De esta manera, San Martín regresó de Carlos Casares sin puntos en un encuentro que había comenzado de la mejor manera, pero que terminó escapándose por dos penales a favor del local y la expulsión de Marchio en los minutos decisivos.

Lo que viene para San Martín

El próximo compromiso del conjunto sanjuanino será el sábado 1 de agosto, desde las 17, cuando reciba a Atlético Rafaela en el estadio Hilario Sánchez, con la necesidad de volver al triunfo y recuperarse tras la caída sufrida ante Agropecuario.