    • 23 de julio de 2026 - 18:29

    La Reserva de San Martín no pudo con Atlético Rafaela en la segunda del Torneo Proyección

    La Reserva del Verdinegro igualó sin goles con la Crema en el predio Emmanuel Mas en su segundo empate consecutivo.

    Empate. San Martín no pudo ganar en el Torneo Proyección de AFA y terminó sin goles ante Atlético Rafaela.

    Empate. San Martín no pudo ganar en el Torneo Proyección de AFA y terminó sin goles ante Atlético Rafaela.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    En el segundo capítulo del Clausura del Torneo Proyección de AFA, el Atlético San Martín pudo sumar su segundo empate consecutivo, al empatar sin goles como local ante el Atlético Rafaela. La Reserva Verdinegra había arrancado el segundo semestre con otro empate sin tantos, como visitante, ante Platense.

    Leé además

    Juez. El santafesino Maximiliano Manduca será el árbitro de Agropecuario-San Martín por la Primera Nacional.

    San Martín tiene árbitro para Agropecuario: dirige el santafesino Maximiliano Manduca
    alerta mundial: investigan dos partidos de espana por apuestas millonarias y decisiones polemicas

    Alerta mundial: investigan dos partidos de España por apuestas millonarias y decisiones polémicas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la próxima fecha del Clausura, San Martín será visitante de Independiente el próximo 5 de agosto.

    En otros resultados de esta segunda fecha del Clausura, la Reserva masculina del Club Atlético Lanús derrotó a Huracán por 1-0 en encuentro que tuvo lugar en Cabrero y Guidi. Mateo Peralta marcó para el Granate.

    En Córdoba, La Gloria igualó 0-0 como local por la segunda fecha del Torneo Clausura Proyección y aún no pudo sumar de a tres en el certamen. La reserva de Instituto empató 0 a 0 este jueves frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en La Agustina.

    El miércoles, Belgrano empató 1-1 con Ferrocarril Oeste, mientras que Colón de Santa Fe igualó 2-2 con Defensa y Justicia. San Lorenzo no perdonó y goleó 3-0 a Bánfield y en Mar del Plata, Aldosivi empató sin goles con Unión de Santa Fe. Talleres de Córdoba dio el golpe al vencer como visitante por 1-0 a Vélez Sarsfield, al igual que Rosario Central que goleó 3-1 a Tigre en Victoria. Mientras que Deportivo Riestra empató 1-1 con Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero igualó sin goles con Platense.

    Con la mira puesta en Agropecuario

    En la Primera Nacional, el plantel del Atlético San Martín está cerrando la preparación del partido del domingo próximo en Carlos Casares ante Agropecuario por la fecha 22 de la Zona B.

    El equipo de Schiapparelli empezó a delinear los detalles finales de su formación en la práctica de este jueves y para el viernes, está previsto el último entrenamiento en San Juan antes de emprender el viaje a la provincia de Buenos Aires.

    En cuanto a la posible formación, no se esperan demasiadas modificaciones respecto del equipo que ganó en Santiago del Estero. San Martín tiene dos partidos pendientes y con esos puntos en juego apuntará a reacomodarse en las posiciones de su grupo. Tiene por jugar los 45' restantes ante Nueva Chicago en el que gana por 1-0 y además aguarda la reprogramación del encuentro ante Tristán Suárez de la fecha 21 que fue postergado por el regreso del seleccionado nacional tras el Mundial de Estados Unidos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la uccuyo y la federacion sanjuanina de patin firmaron un convenio para capacitar entrenadores

    La UCCuyo y la Federación Sanjuanina de Patín firmaron un convenio para capacitar entrenadores

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Argentino. San Juan ya definió las listas de sus seleccionados para el U13 que se disputará en La Rioja.

    San Juan confirmó a sus seleccionados para el Campeonato Argentino U13 de básquetbol

    Por Redacción Diario de Cuyo
    sol naciente se pone al frente de la segunda fecha del ciclismo pista

    Sol Naciente se pone al frente de la segunda fecha del Ciclismo Pista

    Por Ariel Poblete
    La indumentaria combina un fondo blanco con finas tiras verticales en color celeste, evocando de forma directa la camiseta de la Selección Argentina. 

    Napoli presentó su nueva camiseta inspirada en la Argentina y Maradona

    Por Redacción Diario de Cuyo