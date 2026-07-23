La Reserva de San Martín no pudo con Atlético Rafaela en la segunda del Torneo Proyección

En el segundo capítulo del Clausura del Torneo Proyección de AFA, el Atlético San Martín pudo sumar su segundo empate consecutivo, al empatar sin goles como local ante el Atlético Rafaela . La Reserva Verdinegra había arrancado el segundo semestre con otro empate sin tantos, como visitante, ante Platense.

En la próxima fecha del Clausura, San Martín será visitante de Independiente el próximo 5 de agosto.

En otros resultados de esta segunda fecha del Clausura, la Reserva masculina del Club Atlético Lanús derrotó a Huracán por 1-0 en encuentro que tuvo lugar en Cabrero y Guidi. Mateo Peralta marcó para el Granate.

En Córdoba, La Gloria igualó 0-0 como local por la segunda fecha del Torneo Clausura Proyección y aún no pudo sumar de a tres en el certamen. La reserva de Instituto empató 0 a 0 este jueves frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en La Agustina.

El miércoles, Belgrano empató 1-1 con Ferrocarril Oeste, mientras que Colón de Santa Fe igualó 2-2 con Defensa y Justicia. San Lorenzo no perdonó y goleó 3-0 a Bánfield y en Mar del Plata, Aldosivi empató sin goles con Unión de Santa Fe. Talleres de Córdoba dio el golpe al vencer como visitante por 1-0 a Vélez Sarsfield, al igual que Rosario Central que goleó 3-1 a Tigre en Victoria. Mientras que Deportivo Riestra empató 1-1 con Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero igualó sin goles con Platense.

Con la mira puesta en Agropecuario

En la Primera Nacional, el plantel del Atlético San Martín está cerrando la preparación del partido del domingo próximo en Carlos Casares ante Agropecuario por la fecha 22 de la Zona B.

El equipo de Schiapparelli empezó a delinear los detalles finales de su formación en la práctica de este jueves y para el viernes, está previsto el último entrenamiento en San Juan antes de emprender el viaje a la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la posible formación, no se esperan demasiadas modificaciones respecto del equipo que ganó en Santiago del Estero. San Martín tiene dos partidos pendientes y con esos puntos en juego apuntará a reacomodarse en las posiciones de su grupo. Tiene por jugar los 45' restantes ante Nueva Chicago en el que gana por 1-0 y además aguarda la reprogramación del encuentro ante Tristán Suárez de la fecha 21 que fue postergado por el regreso del seleccionado nacional tras el Mundial de Estados Unidos.