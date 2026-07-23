Napoli presentó su nueva camiseta inspirada en la Argentina y Maradona

El Napoli de Italia volvió a paralizar las redes sociales al presentar oficialmente su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27. Confeccionada por la marca EA7, la prenda rinde un homenaje explícito a la Argentina y a Diego Armando Maradona, símbolo máximo y eterno de la institución partenopea.

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La presentación incluyó un impactante spot publicitario rodado íntegramente en las calles de Buenos Aires. El video recorre lugares emblemáticos de la capital argentina como La Boca, Caminito, la Plaza de Mayo, el Puente de la Mujer y la Casa Rosada, entrelazando imágenes de la bandera argentina con la pasión futbolera que une a ambas culturas desde la época gloriosa del "Diez".

La indumentaria combina un fondo blanco con finas tiras verticales en color celeste, evocando de forma directa la camiseta de la Selección Argentina. Entre los principales detalles de diseño que destacan en esta prenda de colección se encuentran:

Detalles geográficos: El escudo del club está acompañado por las siluetas del Golfo de Nápoles y el volcán Vesubio.

Sello de identidad: En la parte posterior del cuello luce estampada la palabra "Partenopei", en referencia al orgullo napolitano.

Textura retro: El tejido rememora la textura de la lana utilizada en las casacas de la década del '80.

La camiseta ya se encuentra disponible en la tienda oficial del club y se prepara para debutar en las próximas fechas de la Serie A, llevando la marca registrada del fútbol argentino por los estadios de Europa.