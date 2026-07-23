Sol Naciente se pone al frente de la segunda fecha del Ciclismo Pista

Este sábado, en el Velódromo Chancay, nueva jornada de la temporada invernal para el ciclismo sanjuanino de la mano de Sol Naciente.

Con organización del Club Sol Naciente de Rivadavia y la participación de todos los equipos de San Juan en las diferentes categorías, este sábado desde las 16 se correrá la segunda fecha de la temporada de Ciclismo Pista de la Federación Ciclista Sanjuanina.

El escenario será el Velódromo Vicente Chancay y tendrá concentración desde las 15. Mientras que la inscripciones se recibirán este viernes en la sede de la FCS. Será prueba homenaje al legendario José Carlos Rufino, la voz del ciclismo en las rutas, recientemente desaparecido.

El sábado pasado, en la prueba homenaje a Rolando Tivani, el ganador de la jornada fue Lisandro Bravo, de Chimbas Te Quiero escoltado por Rubén Ramos y por Rodrigo Díáz. El ciclista del equipo Chimbas Te Quiero, Lisandro Bravo se quedó con la clasificación General sumando los puntos obtenidos en el Scracht y luego en las Vueltas Puntuables. Así aventajó a Rubén Ramos, mientras que en el tercer escalón del podio finalizó Rodrigo Díaz.

Estarán en competencia todas las categorías que habitualmente conforman el plafón del ciclismo Pista con las Damas en Junior y Menores, Varones Junior y Elite.