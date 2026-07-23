    • 23 de julio de 2026 - 18:49

    Atlético Argentino sacudió el mercado: oficializó a Lucas Ordóñez como refuerzo y a Pablo Álvarez como entrenador

    El club de Santa Lucía confirmó la llegada de dos campeones del mundo con la Selección argentina. Ordóñez regresa a San Juan tras su paso por Benfica y Álvarez inicia su carrera como DT luego de cerrar una exitosa etapa en Barcelona.

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    Por Vanessa Chaparro

    El Club Atlético Argentino dio este jueves dos de los golpes más importantes del mercado de pases del hockey sobre patines sanjuanino. Tal como había anticipado Diario de Cuyo, Lucas Ordóñez fue confirmado como nuevo refuerzo del equipo, mientras que la gran sorpresa fue el anuncio de Pablo Álvarez como entrenador para la próxima temporada.

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    Con estas incorporaciones, la institución de Santa Lucía suma a dos nombres de enorme trayectoria internacional y campeones del mundo con la Selección argentina, en una apuesta fuerte para potenciar su proyecto deportivo.

    A través de sus redes sociales, Argentino le dio la bienvenida con un mensaje que destacó su experiencia y compromiso.

    "¡Bienvenido, Lucas Ordóñez! Un nuevo desafío comienza. Un nuevo guerrero se suma a nuestra familia para defender estos colores con compromiso, sacrificio y pasión. Con experiencia, talento y hambre de competir, Lucas Ordóñez llega para aportar todo dentro de la cancha y dejar su huella en cada entrenamiento y cada partido".

    Pablo Álvarez inicia una nueva etapa como entrenador

    La otra gran noticia fue la confirmación de Pablo Álvarez como nuevo director técnico del club. El exjugador dejó atrás una histórica etapa en el Barcelona, donde construyó una de las carreras más exitosas del hockey mundial, para regresar a San Juan y comenzar su camino como entrenador.

    Desde la institución destacaron que su llegada representa un salto de calidad para todo el proyecto deportivo. "Del Barcelona a Argentino. Hay incorporaciones… y hay incorporaciones que elevan el nivel de toda una institución. Con una trayectoria marcada por la excelencia, la competencia al más alto nivel y el prestigio de haber formado parte del Barça, Pablo Álvarez llega a Club Atlético Argentino para asumir un nuevo desafío: ser entrenador y transmitir una cultura de trabajo, compromiso y mentalidad ganadora".

    El club agregó que la experiencia internacional, el liderazgo y la pasión del exintegrante de la Selección argentina serán fundamentales para el crecimiento de los jugadores y de la institución.

    Con estas dos incorporaciones de jerarquía, Argentino se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la próxima temporada del hockey sobre patines sanjuanino, sumando un goleador de clase mundial dentro de la pista y una figura de prestigio internacional al frente del cuerpo técnico.

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