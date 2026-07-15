    • 15 de julio de 2026 - 18:09

    Comienza la preparación de la selección sanjuanina para el Argentino de Pista

    El técnico Sergio Aguirre comenzó con los trabajos apuntando al Campeonato Argentino de Rafaela en el mes de agosto.

    Juveniles. El ciclismo de Pista de San Juan ya comenzó con la preparación de sus seleccionados.

    Juveniles. El ciclismo de Pista de San Juan ya comenzó con la preparación de sus seleccionados.

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    Por Ariel Poblete

    Arrancó la temporada de pista y con el calendario marcando el paso, desde la Federación Sanjuanina ya aceleraron pensando en la preparación de su seleccionado para el Argentino Juvenil en Rafaela el mes próximo.

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    El seleccionador Sergio Aguirre comenzó con las reuniones preparativas en el Velódromo Vicente Chancay, a las que fueron convocados todos los ciclistas de la categoría Juvenil para ajustar horarios, modalidad de entrenamientos y calendario.

    El Argentino Juvenil será en el nuevo Velódromo de Rafaela desde el 17 al 21 de agosto en la provincia de Santa Fe y San Juan intentará el protagonismo con un plantel competitivo.

    En esa búsqueda, cuatro Juveniles han sido promovidos a la Elite apuntando a su perfeccionamiento con más competencia. Adriel Mortensen, Facundo Tivani, Felipe Lucero y Lautaro Cobarrubia son ese cuarteto que buscará otro roce en la temporada local.

    Es tiempo de ciclismo de Pista en San Juan y toda la estructura de la FCS intenta darle continuidad a la temporada con una fecha este sábado, desde las 18, que será homenaje a Rolando Tivani.

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