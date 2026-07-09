San Juan se convierte en el epicentro del Campeonato Argentino de Motocross en Santa Lucía

San Juan vuelve a ser epicentro nacional. Esta vez, con Santa Lucía como escenario central, albergará una fecha del Campeonato Argentino de Motocross con pilotos de enorme categoría. El MX Park Santa Lucía recibirá la 4ª fecha del Campeonato Argentino de Motocross, un evento que reunirá a 150 pilotos de nivel nacional e internacional.

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Un regreso de una competencia de primer nivel a la provincia que es más que importante. El vicepresidente del Circuito MX Park Santa Lucía, Diego Valderramo, celebró que el escenario sanjuanino vuelva a integrar el calendario nacional.

"Estamos incluidos en las fechas del Nacional, así que muy contentos de volver a tenerlos. Este fin de semana comienza la actividad. El sábado, de 9 a 17, habrá acción en pista y el domingo se correrán las dos mangas del motocross", explicó.

Confirmó además que llegarán 150 pilotos de distintos puntos del país y del exterior para disputar la competencia.

El piloto David Vargas aseguró que existe una gran expectativa entre los competidores por correr en San Juan. "Estamos un poco nerviosos, contentos y ansiosos por correr en San Juan. La pista está divina, los chicos han trabajado muchísimo para presentarla en las mejores condiciones", comentó.

También adelantó que competirán destacados referentes del motocross nacional como Joaquín Poli, Abadía y Jeremías "Chino" Freytes, lo que elevará el nivel deportivo del fin de semana.

La actividad comenzará el sábado con entrenamientos y clasificaciones, mientras que el domingo se disputarán las finales de las 14 categorías. Las entradas $10.000 pesos para viernes, sábado y domingo.

HORARIOS DE CARRERA

Sábado 11: La actividad en pista largará a las 8:50 con entrenamientos. La segunda tanda será a las 11:10, mientras que las clasificaciones y pruebas de largada comenzarán a las 14:15. A las 18 se realizará la conferencia de prensa con los pilotos más veloces del dia.

Domingo 12: El dia decisivo arrancará a las 8:20, con las pruebas de entrenamiento. Las carreras largarán a las 9:50 y se extenderán de manera continua hasta las 17:30, momento en que se realizarán los podios y la entrega de premios.