Jorge Lozano llamó a la unidad y al diálogo durante el Tedeum del 9 de Julio en San Juan

El arzobispo de San Juan de Cuyo encabezó la tradicional ceremonia en la Catedral y pidió dejar de lado las divisiones para avanzar en la construcción de una sociedad basada en el encuentro y el compromiso colectivo.

En el marco de los actos por el Día de la Independencia, monseñor Jorge Lozano presidió el Tedeum en la Catedral de San Juan y brindó un mensaje centrado en la necesidad de fortalecer la unidad, el diálogo y la búsqueda del bien común. La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes de distintas instituciones.

Durante su homilía, el arzobispo destacó que la independencia argentina no fue fruto de un esfuerzo individual, sino de un proceso colectivo basado en acuerdos y participación de distintos sectores. A partir de esa referencia histórica, llamó a recuperar el valor del diálogo para afrontar los desafíos actuales.

Lozano hizo hincapié en la importancia de evitar las divisiones y los enfrentamientos que dificultan la convivencia social. En ese sentido, convocó a promover una cultura del encuentro y a trabajar por una Argentina con mayor fraternidad.

El arzobispo también remarcó que la sociedad necesita dirigentes y ciudadanos comprometidos con objetivos comunes, dejando de lado las diferencias ideológicas cuando está en juego el bienestar general.

En sus palabras, puso como ejemplo el proceso de construcción de la Patria y señaló que los grandes desafíos requieren esfuerzos compartidos: “con otros se llega más lejos”, fue la idea que atravesó su mensaje en la celebración religiosa.