Cabello va por otros cuatro años al frente de la CGT San Juan: defendió su continuidad, pidió un sindicalismo para la minería y aseguró que el PJ "se acomoda en doce minutos"

La conducción de la CGT Regional San Juan tendrá continuidad. El actual secretario general, Eduardo Cabello , confirmó que será candidato para un nuevo mandato en las elecciones del próximo 27 de agosto , una decisión que, de concretarse, lo llevará a completar 22 años consecutivos al frente de la central obrera.

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Cabello, quien además conduce la UOCRA en San Juan y es diputado provincial por el Partido Justicialista, explicó que había evaluado dar un paso al costado luego de 18 años de gestión, pero aseguró que el contexto nacional y el pedido de las propias organizaciones sindicales terminaron inclinando la balanza.

"Había un tiempo que decía que ya eran 18 años y había que ver qué pasaba. Pero hoy hay un movimiento general a nivel nacional donde estructuralmente las organizaciones necesitan seguir manteniéndose firmes. Nosotros llevamos 18 años unidos", dijo en Radio Colón.

El dirigente sostuvo que la continuidad responde también a una solicitud de la conducción nacional de la CGT y destacó que la regional sanjuanina mantiene un nivel de cohesión poco habitual.

"El 80% de los gremios está dentro de la conducción de la CGT. Nación también nos pide que sigamos trabajando con ese mismo aspecto y con la misma resolución de seguir unificando criterios", señaló.

El desafío de la minería: "No se puede pedir lo que no se da"

Uno de los ejes centrales de la postulación del sindicalista el impacto que tendrá el crecimiento de la minería sobre el mundo del trabajo. Para Cabello, el sindicalismo deberá abandonar viejas lógicas de confrontación y concentrarse en preparar trabajadores capacitados para responder a la demanda que llegará con las nuevas inversiones. "El sindicalismo tiene que tener una actitud de propuesta, porque no podés pedir lo que vos no das", marcó.

En ese sentido, remarcó que la prioridad debe ser la formación técnica. "Tenemos que decir qué mano de obra hace falta, qué aporta cada sindicato, si hicieron capacitaciones, si prepararon gente. Si no, caemos en un apriete de 'si no me das, no te doy'",

Incluso recordó que durante el primer gran auge minero muchos dirigentes debieron capacitarse hasta en idiomas para poder relacionarse con empresas extranjeras. "Muchos tuvimos que ir aunque sea a escuchar un profesor de inglés para aprender cuatro o cinco palabras. El mundo ha mutado a un cambio tan grande que no nos podemos quedar en la nostalgia", subrayó.

Para el líder sindical, el objetivo debe ser que el desarrollo minero beneficie principalmente a los trabajadores sanjuaninos: "Tenemos que tener estructuras firmes para decirles a las empresas que acá hay gente capacitada o que se quiere capacitar y que esos puestos de trabajo sean para los sanjuaninos".

Un invierno duro para los disidentes

Consultado sobre los sectores sindicales -la Intersindical y las 62 Organizaciones- que impulsan espacios alternativos a la CGT, Cabello relativizó su incidencia y defendió la legitimidad de la conducción actual. "No están todos, pero hay una gran mayoría y la mayoría es la que manda", recalcó.

También dejó una definición que atribuyó a Juan Domingo Perón al momento de medir el peso de cada organización gremial. "El gremio no se mide por la cantidad de afiliados, sino por la calidad de sus dirigentes", señaló.

Lejos de mostrarse preocupado por las expresiones disidentes, incluso consideró que cumplen una función: "Favorecen porque depuran".

Y lanzó una advertencia a quienes buscan construir espacios por fuera de la central obrera: "Quien crea que va a armar rancho aparte, el invierno va a ser duro".

"Más justicialista que nunca"

En el plano político, Cabello ratificó su pertenencia al Partido Justicialista y rechazó las críticas internas que lo señalan por algunas votaciones legislativas como el fiscal General de la Corte y los créditos internacionales para la obra pública. "Más que nunca soy justicialista", dijo.

Sobre quienes hablan de "traiciones" dentro del peronismo, respondió con ironía: "Si ladran es porque vamos caminando".

También sostuvo que el peronismo sanjuanino mantiene intacta su capacidad de recuperación electoral. "Nosotros nunca vamos a estar muertos. Podemos ganar en once minutos. El peronismo tiene esa ductilidad, esa capacidad y ese enamoramiento. Nos acomodamos en doce minutos", dijo en alusión al tiempo que le tomó a la Selección argentina dar vuelta el partido contra Egipto en octavos del Mundial.

Respecto del escenario para 2027, evitó pronunciarse por un nombre propio y aseguró que el partido todavía cuenta con una amplia oferta de dirigentes. "Hay compañeros, compañeras, dirigentes sindicales. Cuando se defina, trabajaremos por el candidato que tenga que ser, que va a ser del peronismo", agregó.

No obstante, expresó una preocupación por el clima interno que atraviesa el justicialismo. "Me preocupa mucho la falta de respeto que muchas veces nosotros mismos le tenemos al partido y al peronismo. Estamos demoliendo nuestro partido a través de las internas que no nos llevan a nada", advirtió.