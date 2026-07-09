    • 9 de julio de 2026 - 09:24

    Orrego participó de la Vigilia por el 9 de Julio: "Esta fecha nos recuerda que la Independencia se honra con trabajo, diálogo y compromiso"

    El gobernador de San Juan asistió al acto realizado en la Casa Histórica de Tucumán junto al presidente Javier Milei, funcionarios nacionales y mandatarios provinciales.

    Orrego entre los gobernadores que acompañaron a Javier Milei, en Tucumán.

    Orrego entre los gobernadores que acompañaron a Javier Milei, en Tucumán.

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    El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este miércoles por la noche de la tradicional Vigilia por el Día de la Independencia que se realizó en la Casa Histórica de Tucumán y que fue encabezada por el presidente Javier Milei. Del encuentro también formaron parte autoridades nacionales y gobernadores de distintas provincias.

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    Tras la ceremonia, el mandatario sanjuanino compartió un mensaje en sus redes sociales en el que puso el foco en la importancia de la fecha patria y en la necesidad de trabajar de manera conjunta para el desarrollo del país.

    "Esta fecha nos recuerda que la Independencia se honra con trabajo, diálogo y compromiso", expresó Orrego, en una de las frases centrales de su publicación. "Esta fecha nos recuerda que la Independencia se honra con trabajo, diálogo y compromiso", expresó Orrego, en una de las frases centrales de su publicación.

    El gobernador también llamó a fortalecer los valores que identifican a los argentinos y sostuvo: "Sigamos construyendo, entre todos, el país que queremos, sin perder de vista los valores que nos unen como argentinos".

    En su publicación, Orrego señaló que acompañó la vigilia "junto al presidente de la Nación, Javier Milei, autoridades nacionales y gobernadores de todo el país", en el marco de las actividades oficiales por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

    La ceremonia se desarrolló en la Casa Histórica de Tucumán, escenario donde el 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de la Independencia, y reunió a representantes de distintos sectores políticos en uno de los actos institucionales más importantes del calendario patrio.

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