    • 9 de julio de 2026 - 10:55

    Revés judicial para Alberto Fernández: rechazaron su pedido para anular la causa por violencia de género

    La Cámara Federal desestimó el planteo del ex presidente, Alberto Fernández por lo que la causa que investiga agresiones a su ex pareja.

    Alberto Fernández.

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    La Cámara Federal rechazó un pedido del ex presidente Alberto Fernández que buscaba dejar sin efecto la causa penal en la que se lo investiga por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. Con esta decisión de la Justicia, el proceso sigue firme en su camino hacia el juicio oral.

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    El ex mandatario se encuentra procesado desde abril del año pasado por maltratos y agresiones. En su último planteo, la defensa de Fernández había solicitado la nulidad de todo lo actuado argumentando que el juez de primera instancia que llevó adelante la instrucción, Julián Ercolini, fue apartado posteriormente por la Cámara de Casación.

    Sin embargo, los magistrados de la Cámara Federal desestimaron el argumento de la defensa. El juez Eduardo Farah explicó en el fallo que la propia Casación puso un límite claro al apartar a Ercolini, dejando asentado expresamente que la medida se tomaba "sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos". De esta manera, las pruebas y resoluciones previas mantienen su vigencia legal.

    Nuevas pruebas en la mira

    A pesar de convalidar lo hecho hasta el momento y rechazar la nulidad, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah ordenaron que se produzcan nuevos elementos de prueba. El objetivo de los camaristas es sumar más información al expediente para poder "reevaluar la situación" procesal del ex presidente de cara a las próximas etapas del proceso.

    Cabe recordar que la causa penal se originó tras el hallazgo de presuntas evidencias de agresiones físicas y verbales hacia Yañez en el teléfono celular de María Cantero, la ex secretaria privada de Fernández, en el marco de otra investigación.

    En febrero de 2025, la Justicia dispuso el procesamiento de Alberto Fernández bajo las calificaciones de lesiones leves, lesiones graves y amenazas coactivas, una decisión que luego fue ratificada por la Cámara Federal y que ahora, tras este nuevo revés para el ex mandatario, encamina la causa de forma definitiva al debate oral.

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