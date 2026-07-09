Victoria Villarruel se diferenció de Milei en Tucumán y lanzó un mensaje de cara al 2027

La tensión en la cúpula del Gobierno nacional volvió a quedar en evidencia durante los actos oficiales por el Día de la Independencia. En una jugada de fuerte impacto político, la vicepresidenta Victoria Villarruel participó de la vigilia del 9 de Julio en Tucumán, marcando su primera asistencia a este evento desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza.

Orrego participó de la Vigilia por el 9 de Julio: "Esta fecha nos recuerda que la Independencia se honra con trabajo, diálogo y compromiso"

Villarruel se ubicó en la primera fila, en diagonal al estrado desde donde el presidente Javier Milei pronunció su discurso ante los gobernadores y funcionarios presentes. Sin embargo, la trastienda del viaje dejó en claro que la distancia entre ambos mandatarios sigue sumando capítulos.

Fiel al hermetismo y los cortocircuitos que caracterizan la relación de la fórmula presidencial, la titular del Senado no formó parte de la comitiva oficial. Villarruel viajó a Tucumán por sus propios medios, arribando en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, donde fue recibida por el vicegobernador tucumano Miguel Acevedo.

La organización del traslado desnudó, una vez más, que la Casa Rosada no la incluyó en la agenda oficial del Poder Ejecutivo, un escenario que repite lo sucedido en fechas patrias anteriores como el pasado 25 de Mayo o el acto del 20 de Junio en Rosario. En esta oportunidad, la presencia de la vicepresidenta se concretó gracias a una invitación directa del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo.

Al finalizar el acto exterior frente a la Casa Histórica, mientras Milei y su gabinete se retiraban al interior del edificio, la vicepresidenta optó por quedarse afuera y hablar con la prensa. Allí dejó declaraciones que no tardaron en sacudir el tablero político.

"Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos", sentenció Villarruel, tomando distancia del tono marcadamente político del discurso presidencial.

Consultada sobre su rol actual y el futuro del país, la titular del Senado lanzó una frase que resuena con fuerza de cara al armado electoral a largo plazo: "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo", deslizó en referencia a sus intenciones para las elecciones presidenciales de 2027. No obstante, matizó asegurando que hoy su prioridad absoluta es "cumplir con el deber" en su rol de vicepresidenta.

El reencuentro en Tucumán expone que, a pesar de los esfuerzos protocolares por mostrar institucionalidad, las diferencias políticas y el armado de agendas paralelas continúan ganando terreno en el día a día del Ejecutivo nacional.