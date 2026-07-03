Los movimientos del sindicalismo sanjuanino en la previa a las elecciones de la CGT: ¿Munisaga con Cabello y Andino con Mena?

La cuenta regresiva para las elecciones de la CGT San Juan ya comenzó y, aunque todavía no se oficializaron listas, hay una certeza: Eduardo Cabello buscará un nuevo mandato al frente de la central obrera. En ese escenario, el sindicalismo empezó a hablar a través de las fotos y las reuniones reservadas.

¿Reflotan las 62 organizaciones peronistas en San Juan? La CGT miró de reojo el armado y lanzó un dardo: "Ellos dan planes, nosotros gestionamos trabajo"

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Por eso, el acto encabezado este viernes por el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, y el secretario general de la CGT tuvo una razón institucional y un condimento político.

El acuerdo entre la Municipalidad de Rawson y el Centro de Formación Profesional de la UOCRA tiene un objetivo concreto: preparar mano de obra para responder a la demanda que generarán la minería, la construcción y otros sectores productivos.

Sin embargo, hay una lectura adicional. A menos de dos meses de la renovación de autoridades de la CGT, la imagen de Munisaga junto a Cabello también fue interpretada como una señal de respaldo al actual conductor del movimiento obrero organizado.

Munisaga viene marcando diferencias con el senador nacional Sergio Uñac dentro del peronismo y mantiene vigente su sociedad política con el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. En ese marco, su presencia junto a Cabello, rodeado de dirigentes gremiales de la CGT, representantes de la CTA y funcionarios municipales, inevitablemente alimentó las interpretaciones sobre los alineamientos que empiezan a configurarse antes del 27 de agosto.

Cabello tampoco eligió cualquier escenario para mostrarse. Buscó reforzar una idea que la CGT viene sosteniendo desde hace tiempo: que el crecimiento de la minería debe traducirse en empleo para los sanjuaninos mediante capacitación y formación profesional.

Ese discurso también tiene una lectura interna. Mientras algunos sectores del sindicalismo impulsan nuevas estructuras políticas para ganar protagonismo, la conducción cegetista insiste en mostrarse vinculada a la gestión. Una frase que circuló en las últimas semanas dentro de la CGT sintetiza esa lógica: "Ellos dan planes, nosotros gestionamos trabajo". Fue la respuesta, en voz baja, a los movimientos que buscan reorganizar un espacio sindical alternativo.

El otro tablero

Mientras Cabello exhibe gestión y respaldo institucional, otro grupo de dirigentes sindicales comenzó a mover fichas por fuera de la conducción de la CGT.

En los últimos días trascendió una reunión de gremios que buscan reflotar las históricas 62 Organizaciones Peronistas, el tradicional brazo político del sindicalismo dentro del justicialismo que, en San Juan, perdió protagonismo tras el fallecimiento del histórico dirigente de Luz y Fuerza, Juan José Chica.

La cara más visible de ese espacio es Marcelo Mena, secretario general de ASIJEMIN. También participa el titular de la UOM, Martín Solazzo. Ambos ya habían coincidido anteriormente en la conformación de la Intersindical, una mesa integrada por sindicatos de la CTA, algunos gremios de la CGT y organizaciones sociales que desde su nacimiento generó malestar en el entorno de Cabello por las críticas a la conducción de la central obrera y por impulsar un esquema paralelo de representación sindical.

La reaparición de las 62 Organizaciones no pasó inadvertida dentro de la CGT. Si bien públicamente Cabello evitó responder, puertas adentro interpretan que el armado busca reconstruir un brazo político del sindicalismo peronista con capacidad para influir, aunque sea indirectamente, en la renovación de autoridades de la central obrera.

La incógnita política

Días atrás, en Buenos Aires, Marcelo Mena mantuvo una reunión con los diputados nacionales Cristian Andino y Jorge Chica, dijeron fuentes calificadas. Oficialmente no trascendieron los temas que tocaron. Sin embargo, los tres respaldan la precandidatura presidencial de Sergio Uñac dentro del Partido Justicialista.

Ahora surgió una pregunta que sobrevuela el escenario sindical: si Munisaga decidió mostrarse junto a Cabello, ¿Andino empieza a construir una relación política con Mena?

Por ahora no existen elementos para afirmar que Uñac juegue directamente en la elección de la CGT. Pero tampoco pasa inadvertido que Mena es uno de los dirigentes sindicales más cercanos al uñaquismo.

Además de bancar el lanzamiento presidencial del exgobernador, el titular de ASIJEMIN dejó trascender su intención de competir como candidato a diputado dentro de ese espacio político.

Cabello, el único candidato que ya está en carrera

Con la decisión ya tomada de buscar un nuevo mandato, Eduardo Cabello es, hasta el momento, el único candidato lanzado para conducir la CGT San Juan por otro período.

Además, parte con una ventaja importante. Conserva el respaldo de los gremios con mayor peso dentro de la central obrera, la propia UOCRA y UPCN, que conduce José "Pepe" Villa.

Del otro lado aparecen limitaciones objetivas. ASIJEMIN integra la CTA y, por lo tanto, no forma parte orgánica de la CGT. La UOM, en tanto, atraviesa una intervención dispuesta por la conducción nacional, una situación que reduce su margen de acción dentro del proceso electoral.

Quien sí podría transformarse en una alternativa, si decidiera dar el paso, es el secretario general del SATSAID, Mario Quinteros. Desde hace tiempo mantiene diferencias con Cabello y es uno de los pocos dirigentes con condiciones estatutarias para disputar la conducción. Sin embargo, hasta el momento no dio señales concretas de avanzar con una candidatura ni de haber consolidado los apoyos necesarios.