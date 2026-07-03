    • 3 de julio de 2026 - 17:54

    Karina Milei convocó a la mesa política: será el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete

    El encuentro será el día martes con horario a confirmar. Es la primera reunión tras la salida de Manuel Adorni.

    La mesa política en Casa Rosada.

    La mesa política en Casa Rosada.

    Foto:

    La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión de la mesa política oficialista para el próximo martes, en el primer encuentro del órgano tras la renuncia de Manuel Adorni y que marcará el debut de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete.

    Leé además

    Karina Milei y Manuel Adorni.

    Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras su renuncia: "Sos una persona íntegra y muy querida"
    los movimientos del sindicalismo sanjuanino en la previa a las elecciones de la cgt: ¿munisaga con cabello y andino con mena?

    Los movimientos del sindicalismo sanjuanino en la previa a las elecciones de la CGT: ¿Munisaga con Cabello y Andino con Mena?

    Por Fernando Ortiz

    Fuentes oficiales, de acuerdo a lo que pudo consignar Agencia Noticias Argentinas, no precisaron el horario porque en esa jornada podría jugar la Selección Argentina. Pero confirmaron que el cónclave se desarrollará con el objetivo de comenzar a delinear la agenda legislativa que Javier Milei pretende desarrollar en la última parte del año.

    Esta clase de encuentros con los principales referentes de La Libertad Avanza permanecían suspendidos desde hace tres semanas en medio del desgaste y posterior salida del ex jefe de Gabine Adorni, cercado por denuncias sobre el incremento de su patrimonio y en un estado anímico maltrecho, sin línea defensiva.

    Mientras que Santilli, quien ya participaba de estos cónclaves en su anterior cargo como ministro del Interior, asistirá bajo la conducción del equipo de ministros y funcionarios en carácter de ministro coordinador.

    Un dato no menor: los encuentros del comando político se habían interrumpido tras la cita del pasado 11 de junio. Fue justo en la semana en la que Adorni reconoció públicamente haber ahorrado 500.000 dólares "en negro" para justificar la adquisición de inmuebles y viajes gracias a una inversión en bitcoins.

    La versión no colmó las expectativas de Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, quien le objetó a Adorni su “débil” explicación para incrementar su patrimonio en muy poco tiempo. Existió tensión pese a que el oficialismo se ocupó de dar a conocer una foto con una torta de cumpleaños, con motivo del aniversario de la ex ministra de Seguridad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Marcelo Orrego.

    Marcelo Orrego, el gobernador con mejor imagen digital del país durante junio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Paritaria docente. Foto: achivo.

    Paritaria docente en San Juan: dos gremios rechazaron la oferta y crece la expectativa por la reunión de este viernes

    Milei llamó a Keiko Fujimori después de su victoria electoral y analiza viajar a Lima para la asunción.

    Javier Milei habló con Keiko Fujimori tras su triunfo y analiza viajar a Perú para la asunción

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La central se instalaría en el predio de Atucha, en Lima, partido de Zárate

    El Gobierno anunció una inversión de 1.200 millones de dólares para construir un reactor nuclear privado en Atucha

    Por Redacción Diario de Cuyo