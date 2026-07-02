Javier Milei habló con Keiko Fujimori tras su triunfo y analiza viajar a Perú para la asunción

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una conversación telefónica con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori , para felicitarla por su victoria en el balotaje y manifestar su intención de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

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Tras el contacto, el mandatario argentino reveló el diálogo a través de sus redes sociales y aseguró que comienza "una nueva etapa" entre Argentina y Perú.

"Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", escribió Milei. "Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", escribió Milei.

El Presidente sostuvo además que comparte con la dirigente peruana una agenda basada en la defensa de la libertad económica, el crecimiento y la lucha contra el crimen organizado.

"Tenemos grandes coincidencias en impulsar más libertad, crecimiento económico y combatir el crimen organizado transnacional", expresó, y agregó: "El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".

Milei podría viajar a la asunción

Aunque hasta el momento el Gobierno argentino no recibió una invitación oficial, en la Casa Rosada consideran muy probable que Milei viaje a Lima para asistir a la ceremonia de asunción de Fujimori, prevista para el próximo 28 de julio.

La eventual presencia del mandatario argentino sería interpretada como un gesto para consolidar una alianza política con gobiernos de orientación liberal y conservadora en la región.

Desde el oficialismo también analizan una posible participación de Milei en la asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto.

El Gobierno celebra un cambio de rumbo en la región

Para la administración nacional, la victoria de Fujimori confirma un cambio de orientación política en América Latina.

El canciller Pablo Quirno sostuvo que Argentina ya integra un bloque de países con gobiernos alineados en materia económica y política junto a Paraguay, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Colombia.

En esa línea, Milei ya había saludado públicamente a Fujimori el pasado lunes, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó su ajustado triunfo en la segunda vuelta presidencial.

Quién es Keiko Fujimori

Keiko Fujimori llegó a la Presidencia de Perú en su cuarto intento electoral, luego de imponerse por un estrecho margen sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Con el 100% de las actas escrutadas, la candidata conservadora obtuvo el 50,13% de los votos, frente al 49,86% de su rival, una diferencia de apenas 49.641 sufragios.

Hija del expresidente Alberto Fujimori, gobernará el país durante los próximos cinco años tras haber perdido anteriormente tres balotajes presidenciales consecutivos.

Durante su campaña mantuvo como principales ejes la defensa de la inversión privada, la estabilidad económica y el fortalecimiento de la seguridad, en un contexto de fuerte inestabilidad política en Perú, que tuvo ocho presidentes en los últimos diez años.

Su trayectoria también estuvo marcada por investigaciones judiciales vinculadas al caso Odebrecht y al denominado "caso cócteles", por presunto lavado de activos y financiamiento irregular de campañas. Tras permanecer varios meses en prisión preventiva, finalmente fue sobreseída.