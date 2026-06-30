Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en Perú y habló de un "camino de la libertad"

El presidente Javier Milei felicitó este martes a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales de Perú y celebró el resultado como una señal del rumbo político que, a su entender, está tomando América Latina.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario argentino sostuvo que "la región quiere volver al camino de la libertad" y afirmó que los ciudadanos peruanos "le dijeron nunca más al socialismo totalitario", en referencia al resultado del balotaje que consagró a la líder de Fuerza Popular.

PERÚ SALE DEL SOCIALISMO



Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad.



Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba… — Javier Milei (@JMilei) June 30, 2026 El saludo de Milei se sumó al de otros presidentes y dirigentes latinoamericanos que enviaron mensajes de felicitación a Fujimori tras conocerse el escrutinio definitivo. La dirigente peruana se impuso por un estrecho margen sobre Roberto Sánchez y se convertirá en la próxima presidenta del país, a la espera de la proclamación oficial de las autoridades electorales.

La victoria de Fujimori marca su cuarto intento por alcanzar la Presidencia y representa el regreso del fujimorismo al Poder Ejecutivo peruano. La futura mandataria asumirá el 28 de julio y tendrá entre sus principales desafíos la seguridad, la recuperación económica y la gobernabilidad en un escenario político fragmentado.