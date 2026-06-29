Milei suspendió su viaje a la cumbre del Mercosur para supervisar el recambio en la Jefatura de Gabinete

La decisión fue motivada por los preparativos del acto de jura de Diego Santilli como nuevo coordinador de ministros en lugar de Manuel Adorni, programado para el martes en el Salón Blanco de Casa Rosada.

El presidente Javier Milei decidió cancelar el viaje que tenía previsto realizar este martes a Paraguay para participar de la cumbre de mandatarios del Mercosur y permanecerá en Buenos Aires para supervisar el proceso de transición en la Jefatura de Gabinete, tras el nombramiento de Diego Santilli como nuevo coordinador de ministros.

Según indicaron fuentes oficiales, la principal razón de la decisión es acompañar la reorganización del Gabinete nacional y ultimar los detalles del acto de jura de Santilli, que se realizará este martes a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El nuevo funcionario reemplazará a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete.

Con la ausencia de Milei en la reunión de jefes de Estado del bloque regional, la representación argentina quedará a cargo del canciller Pablo Quirno, quien ya se encuentra en Paraguay participando de las reuniones preparatorias junto a los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur.