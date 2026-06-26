Javier Milei defendió a Manuel Adorni, pero advirtió: "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada"

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, aunque dejó en claro que lo apartará del Gobierno si la Justicia determina su responsabilidad penal.

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Las declaraciones fueron realizadas desde Madrid, donde el mandatario recibió una distinción de la Universidad CEU San Pablo . Allí sostuvo que mantiene su confianza en el funcionario y reiteró que no tomará decisiones anticipadas mientras avance la investigación judicial.

“A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias. Si la Justicia lo considerara culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, afirmó Milei. “A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias. Si la Justicia lo considerara culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, afirmó Milei.

El respaldo presidencial llega semanas después de que Adorni reconociera que él y su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron durante años ahorros no declarados. Según explicó el funcionario, comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y entre 2014 y 2018 obtuvo ganancias cercanas a los 300.000 dólares, llegando a almacenar alrededor de 500.000 dólares en un dispositivo externo.

Tras esa revelación, Adorni rectificó sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024 para incorporar bienes que no habían sido informados.

Pese a la investigación, Milei sostuvo que considera creíble la explicación brindada por el jefe de Gabinete.

“Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. La explicación que dio me parece absolutamente plausible. Tenía que presentar los números, fue, los presentó. Que lo determine la Justicia”, expresó. “Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. La explicación que dio me parece absolutamente plausible. Tenía que presentar los números, fue, los presentó. Que lo determine la Justicia”, expresó.

Además, el Presidente aseguró que no se dejará influenciar por las denuncias mientras no exista una condena judicial y volvió a cuestionar a quienes impulsan acusaciones contra integrantes de su administración.

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Durante la entrevista, Milei también ratificó que tiene previsto competir por un segundo mandato presidencial.

“Sí, yo me voy a presentar. ¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia?”, afirmó. “Sí, yo me voy a presentar. ¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia?”, afirmó.

El mandatario defendió el rumbo económico de su gestión y destacó las reformas implementadas desde su llegada a la Casa Rosada. Entre otros puntos, aseguró que su administración llevó adelante miles de desregulaciones, evitó una hiperinflación y logró que la economía retomara el crecimiento.

Asimismo, sostuvo que su principal objetivo es que la ciudadanía evalúe su gestión en las próximas elecciones.

Distinción en una universidad de Madrid

En el marco de su visita a España, Milei recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, durante la inauguración de la segunda edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina.

La institución explicó que la distinción reconoce su trayectoria como economista y docente, su aporte al debate sobre la libertad económica y el liderazgo en las reformas impulsadas durante su presidencia.

En su discurso, Milei volvió a defender las políticas económicas aplicadas en Argentina y aseguró que la inflación descendió de manera significativa desde el inicio de su mandato. También cuestionó el exceso de regulaciones en Europa y afirmó que España aún está a tiempo de evitar los problemas económicos que, según su visión, atravesó la Argentina durante las últimas décadas.