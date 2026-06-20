Javier Milei se mostró con Adorni y Bullrich y evitó el saludo con Villarruel en Rosario

El Presidente encabezó la previa del acto en el Monumento a la Bandera, donde hubo saludos efusivos con parte de su gabinete.

El presidente Javier Milei protagonizó este sábado una escena cargada de gestos políticos durante la previa del acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde se mostró con parte de su equipo más cercano y evitó el contacto con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

A su llegada al Monumento Nacional a la Bandera, el mandatario saludó con abrazos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la ministra Patricia Bullrich, además de otros funcionarios del oficialismo, en una secuencia que fue registrada por la transmisión oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diariodecuyoweb/status/2068361043596689493&partner=&hide_thread=false Milei en el acto por el Día de la Bandera en Rosario: saludó a su gabinete, pero evitó acercarse a Villarruel pic.twitter.com/hnbxzABI3o — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) June 20, 2026 Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue la ausencia de un saludo directo con Villarruel, quien se encontraba ubicada en otro sector del escenario. Según las imágenes del evento, el Presidente pasó por la zona sin detenerse a estrechar contacto con la Vicepresidenta, en un gesto que volvió a exponer la distancia política entre ambos.

La jornada se dio en un contexto de fuerte centralidad política del oficialismo, con la presencia de gran parte del Gabinete nacional y dirigentes de La Libertad Avanza, en un acto que combinó la conmemoración del Día de la Bandera con señales internas hacia la propia coalición de gobierno.