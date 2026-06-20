    • 20 de junio de 2026 - 12:53

    Javier Milei se mostró con Adorni y Bullrich y evitó el saludo con Villarruel en Rosario

    El Presidente encabezó la previa del acto en el Monumento a la Bandera, donde hubo saludos efusivos con parte de su gabinete.

    Javier Milei y Adorni.

    Javier Milei y Adorni.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei protagonizó este sábado una escena cargada de gestos políticos durante la previa del acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde se mostró con parte de su equipo más cercano y evitó el contacto con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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    A su llegada al Monumento Nacional a la Bandera, el mandatario saludó con abrazos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la ministra Patricia Bullrich, además de otros funcionarios del oficialismo, en una secuencia que fue registrada por la transmisión oficial.

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    Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue la ausencia de un saludo directo con Villarruel, quien se encontraba ubicada en otro sector del escenario. Según las imágenes del evento, el Presidente pasó por la zona sin detenerse a estrechar contacto con la Vicepresidenta, en un gesto que volvió a exponer la distancia política entre ambos.

    La jornada se dio en un contexto de fuerte centralidad política del oficialismo, con la presencia de gran parte del Gabinete nacional y dirigentes de La Libertad Avanza, en un acto que combinó la conmemoración del Día de la Bandera con señales internas hacia la propia coalición de gobierno.

    El episodio se suma a una serie de tensiones entre el Presidente y la Vicepresidenta, que en los últimos meses han tenido distintos cruces públicos y diferencias en el funcionamiento del Ejecutivo.

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