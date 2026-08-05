Operativo de seguridad: detuvieron a un hombre por intimidar de muerte a Javier Milei en las redes sociales

La investigación comenzó a partir de una denuncia por publicaciones en TikTok, donde el detenido se presentaba como “el sicario de los kirchneristas”.

Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego de imitación.

Un operativo policial culminó con la captura de un sospechoso que había publicado intimidaciones extremas contra el primer mandatario a través de las redes sociales. Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego de imitación y dispositivos clave para la investigación.

En las últimas horas, personal de seguridad concretó la detención de un hombre acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei mediante videos difundidos en plataformas digitales. El operativo generó conmoción y se activaron todos los protocolos de protección en torno a la figura presidencial.

El contenido de las amenazas y los mensajes intimidatorios El arrestado había publicado material audiovisual en el que lanzaba graves advertencias contra el jefe de Estado, utilizando frases intimidatorias como "plata o plomo" y exigiendo su salida del poder. La investigación cobró máxima urgencia debido al tono violento de los mensajes, en los que también se mencionaba a su entorno familiar y se hacían alusiones de tipo mafioso.

Ante la gravedad institucional de los dichos, la Justicia Federal ordenó medidas inmediatas para dar con el paradero del responsable, identificar el origen geográfico de las publicaciones y neutralizar cualquier tipo de riesgo potencial.

El allanamiento: secuestro de réplicas de fusiles Con el avance de la causa, se ejecutó un procedimiento de rigor en el domicilio del sospechoso. En el lugar, los efectivos secuestraron réplicas de fusiles, teléfonos celulares y elementos tecnológicos considerados de vital importancia para avanzar en el expediente judicial.