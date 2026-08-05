    • 5 de agosto de 2026 - 19:49

    Operativo de seguridad: detuvieron a un hombre por intimidar de muerte a Javier Milei en las redes sociales

    La investigación comenzó a partir de una denuncia por publicaciones en TikTok, donde el detenido se presentaba como “el sicario de los kirchneristas”.

    Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego de imitación.

    Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego de imitación.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo policial culminó con la captura de un sospechoso que había publicado intimidaciones extremas contra el primer mandatario a través de las redes sociales. Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego de imitación y dispositivos clave para la investigación.

    Leé además

    En las primeras horas de este jueve se retomó el operativo para rescatar los cuerpos de los fallecidos tras la caída del helicóptero.

    Tragedia aérea en San Juan: confirman que las familias de las víctimas decidirán si quieren un funeral conjunto
    el gobierno elimino la clausula de venta de tierras rurales tras el rechazo de los gobernadores aliados

    El Gobierno eliminó la cláusula de venta de tierras rurales tras el rechazo de los gobernadores aliados

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las últimas horas, personal de seguridad concretó la detención de un hombre acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei mediante videos difundidos en plataformas digitales. El operativo generó conmoción y se activaron todos los protocolos de protección en torno a la figura presidencial.

    El contenido de las amenazas y los mensajes intimidatorios

    El arrestado había publicado material audiovisual en el que lanzaba graves advertencias contra el jefe de Estado, utilizando frases intimidatorias como "plata o plomo" y exigiendo su salida del poder. La investigación cobró máxima urgencia debido al tono violento de los mensajes, en los que también se mencionaba a su entorno familiar y se hacían alusiones de tipo mafioso.

    Ante la gravedad institucional de los dichos, la Justicia Federal ordenó medidas inmediatas para dar con el paradero del responsable, identificar el origen geográfico de las publicaciones y neutralizar cualquier tipo de riesgo potencial.

    El allanamiento: secuestro de réplicas de fusiles

    Con el avance de la causa, se ejecutó un procedimiento de rigor en el domicilio del sospechoso. En el lugar, los efectivos secuestraron réplicas de fusiles, teléfonos celulares y elementos tecnológicos considerados de vital importancia para avanzar en el expediente judicial.

    El detenido quedó a disposición de la Justicia imputado por los delitos de intimidación pública y amenazas agravadas, mientras las autoridades continúan con las pericias sobre los dispositivos incautados para determinar si contaba con cómplices o si actuaba en solitario.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    karina milei visito la sede de google: reunion clave por tecnologia e inversiones en el pais

    Karina Milei visitó la sede de Google: reunión clave por tecnología e inversiones en el país

    Por Redacción Diario de Cuyo
    aumentan los costos para patentar y transferir autos y motos tras la actualizacion de la dnrpa

    Aumentan los costos para patentar y transferir autos y motos tras la actualización de la DNRPA

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ¡las tierras argentinas no se venden!: el mensaje de lisandro martinez contra la reforma de la ley de tierras

    "¡Las tierras argentinas no se venden!": el mensaje de Lisandro Martínez contra la reforma de la Ley de Tierras

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Detuvieron a una niñera argentina en un aeropuerto de EE.UU. cuando viajaba para ver un partido del Mundial.

    Detuvieron a una argentina en Estados Unidos: la acusan de permanecer en el país como ilegal

    Por Redacción Diario de Cuyo