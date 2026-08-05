Karina Milei visitó la sede de Google: reunión clave por tecnología e inversiones en el país

La secretaria general de la Presidencia recorrió las oficinas de Google en la Ciudad de Buenos Aires .

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llevó a cabo una visita institucional a las oficinas centrales de Google en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo central del encuentro fue interiorizarse sobre el funcionamiento de la compañía en el país, su impacto regional y los planes de desarrollo tecnológico que impulsa en el territorio nacional.

Durante la jornada, la funcionaria mantuvo una reunión de trabajo con las principales autoridades de la empresa tecnológica y recorrió las instalaciones corporativas para conocer de cerca los espacios de operaciones y los equipos locales.

Innovación, empleo y el foco en el proyecto cultural Ante la comitiva oficial, los directivos de la multinacional presentaron un panorama detallado de sus operaciones en Argentina, que incluyó estadísticas sobre dotación de personal, inversiones en innovación y el soporte brindado a la digitalización del sector público y privado.

Uno de los ejes principales de la reunión giró en torno a iniciativas de proyección internacional, donde la Dirección Nacional de Marca País colaboró de manera directa en la producción y curaduría de contenidos digitales destinados a difundir la cultura argentina a nivel global.

Comitiva oficial y referentes tecnológicos presentes