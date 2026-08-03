    • 3 de agosto de 2026 - 18:18

    Karina Milei y ministros nacionales coordinan con gobernadores un plan de prevención ante "El Niño"

    La reunión tiene por objetivo anticiparse a inundaciones y eventos climáticos extremos, frente a la posible llegada del "El niño".

    Karina Milei se trasladó a la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco.

    Karina Milei se trasladó a la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una comitiva de altos funcionarios nacionales se trasladó a la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, para liderar una cumbre estratégica orientada a coordinar acciones de prevención frente al avance del fenómeno climático El Niño.

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    Del encuentro, desarrollado en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, participaron también funcionarios nacionales y gobernadores de la región del Litoral, junto a autoridades de la República del Paraguay, para trazar un frente común de respuesta ante las alertas meteorológicas.

    Las claves del Plan de Coordinación Federal ENOS

    Durante la jornada, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, presentó los lineamientos centrales de la estrategia diseñada para mitigar el impacto de las proyecciones climáticas:

    Articulación interjurisdiccional: Un esquema de trabajo integrado entre la Nación, las provincias y los municipios para optimizar la respuesta ante posibles inundaciones y emergencias.

    Monitoreo científico y técnico: Incorporación formal del trabajo conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

    Herramientas de prevención: Implementación de tableros de control en tiempo real, modelado de riesgos específicos para los municipios y capacitación de equipos operativos en el territorio.

    Alerta por la intensificación del clima

    Los informes técnicos presentados durante la cumbre indican que las condiciones asociadas a El Niño ya se encuentran presentes y los modelos meteorológicos estiman una alta probabilidad de consolidación e intensificación de cara a los próximos meses.

    Ante este escenario de vulnerabilidad en la región, la administración central busca robustecer la respuesta conjunta, uniendo esfuerzos con los estados provinciales y países vecinos para pasar de la reacción a la planificación preventiva.

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