Alerta ANSES: cómo detectar las estafas por falsos créditos que circulan por teléfono y redes sociales

ANSES volvió a advertir sobre las estafas que circulan a través de llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales que prometen créditos en nombre del organismo. El objetivo de estas maniobras es obtener información personal, bancaria y datos sensibles de los beneficiarios.

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La aclaración llega luego de que se detectaran numerosos intentos de fraude dirigidos a jubilados, pensionados, titulares de la AUH y otras prestaciones sociales. Según informó el organismo, durante 2026 no existe un programa de préstamos personales administrado por ANSES .

Por ese motivo, cualquier comunicación que ofrezca créditos utilizando el nombre o la imagen del organismo debe considerarse sospechosa y no debe responderse ni compartirse información personal.

Los estafadores suelen comunicarse mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o publicaciones patrocinadas en redes sociales . En muchos casos, utilizan logos oficiales, nombres de programas reales o perfiles falsos para generar confianza entre los beneficiarios .

Las comunicaciones suelen prometer préstamos con tasas bajas, aprobación inmediata o depósitos rápidos . Para avanzar con la supuesta gestión solicitan datos personales, fotografías del DNI, claves o información bancaria que luego utilizan para cometer distintos tipos de fraude.

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ANSES recordó que nunca solicita por teléfono, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales datos confidenciales como la Clave de la Seguridad Social, contraseñas, códigos de verificación enviados por SMS o información completa de cuentas bancarias y tarjetas.

Tampoco pide transferencias de dinero, pagos para iniciar trámites, ni el envío de claves temporales generadas por aplicaciones bancarias. Ante cualquier solicitud de este tipo, la recomendación es cortar la comunicación y no brindar ningún dato personal.

Canales oficiales de denuncia ante intentos de fraude

Si una persona recibe un llamado o mensaje sospechoso en nombre de ANSES, debe evitar responder o interactuar con los enlaces enviados y realizar la consulta únicamente a través de los canales oficiales del organismo.

Además, es recomendable denunciar el intento de estafa para evitar que otras personas sean víctimas del mismo engaño. También resulta conveniente bloquear el número o perfil desde el cual se recibió la comunicación y conservar las capturas de pantalla o mensajes como prueba.

ANSES reiteró que actualmente no otorga préstamos personales para jubilados, pensionados, titulares de la AUH ni para el resto de sus beneficiarios. Por eso, cualquier ofrecimiento de créditos realizado en nombre del organismo debe generar desconfianza y verificarse únicamente por los canales oficiales.

Mantenerse informado y no compartir datos personales o bancarios con terceros es la principal herramienta para prevenir este tipo de fraudes, que buscan aprovecharse de quienes reciben prestaciones sociales mediante engaños cada vez más sofisticados.