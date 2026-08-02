ANSES cambia las fechas de cobro de agosto por el feriado: cuándo cobran jubilados, pensionados y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó modificaciones en el calendario de pagos correspondiente a agosto. La reorganización de las fechas responde al feriado nacional del lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín), jornada en la que no habrá actividad bancaria en todo el país ni acreditación de fondos.
Por este motivo, las fechas que coincidían con esa jornada se trasladaron automáticamente al primer día hábil siguiente, es decir, al martes 18 de agosto.
Además de la reprogramación de fechas, durante este mes los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones (AUH, AUE, SUAF) cobrarán sus haberes con la actualización por movilidad. Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben la mínima continuarán cobrando el bono extraordinario de $70.000.
Cronograma completo de pagos de ANSES para agosto
1. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: 10 de agosto
DNI terminados en 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2: 12 de agosto
DNI terminados en 3: 13 de agosto
DNI terminados en 4: 14 de agosto
DNI terminados en 5: 18 de agosto (post feriado)
DNI terminados en 6: 19 de agosto
DNI terminados en 7: 20 de agosto
DNI terminados en 8: 21 de agosto
DNI terminados en 9: 24 de agosto
2. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
3. Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
¿Qué pasa con el bono y los que cobran más del haber mínimo?
Haber mínimo: Cobran el aumento correspondiente por movilidad más el bono completo de $70.000.
Haberes superiores al mínimo: Reciben un bono proporcional en escala decreciente hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno nacional.
Desde el organismo recordaron que ante cualquier duda sobre la acreditación de haberes, los beneficiarios pueden consultar el recibo de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social