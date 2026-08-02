    • 2 de agosto de 2026 - 08:30

    ANSES cambia las fechas de cobro de agosto por el feriado: cuándo cobran jubilados, pensionados y asignaciones

    El calendario de ANSES del octavo mes incorpora modificaciones pero mantiene el esquema escalonado de cobros.

    &nbsp;ANSES cronograma de pagos Agosto 2026.

     ANSES cronograma de pagos Agosto 2026.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó modificaciones en el calendario de pagos correspondiente a agosto. La reorganización de las fechas responde al feriado nacional del lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín), jornada en la que no habrá actividad bancaria en todo el país ni acreditación de fondos.

    Leé además

    Cronograma de pagos de ANSES. 

    Calendario de pago de ANSES: quiénes perciben sus haberes
    Cierran el acceso a la Garganta del Diablo por 40 días debido al impacto de El Niño.

    Cataratas del Iguazú: cierran el acceso a la Garganta del Diablo por 40 días debido al impacto de El Niño

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Por este motivo, las fechas que coincidían con esa jornada se trasladaron automáticamente al primer día hábil siguiente, es decir, al martes 18 de agosto.

    Además de la reprogramación de fechas, durante este mes los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones (AUH, AUE, SUAF) cobrarán sus haberes con la actualización por movilidad. Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben la mínima continuarán cobrando el bono extraordinario de $70.000.

    Cronograma completo de pagos de ANSES para agosto

    1. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

    DNI terminados en 0: 10 de agosto

    DNI terminados en 1: 11 de agosto

    DNI terminados en 2: 12 de agosto

    DNI terminados en 3: 13 de agosto

    DNI terminados en 4: 14 de agosto

    DNI terminados en 5: 18 de agosto (post feriado)

    DNI terminados en 6: 19 de agosto

    DNI terminados en 7: 20 de agosto

    DNI terminados en 8: 21 de agosto

    DNI terminados en 9: 24 de agosto

    2. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

    DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

    DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

    DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

    DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

    DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

    3. Pensiones No Contributivas (PNC)

    DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

    DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

    DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

    DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

    DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

    ¿Qué pasa con el bono y los que cobran más del haber mínimo?

    Haber mínimo: Cobran el aumento correspondiente por movilidad más el bono completo de $70.000.

    Haberes superiores al mínimo: Reciben un bono proporcional en escala decreciente hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno nacional.

    Desde el organismo recordaron que ante cualquier duda sobre la acreditación de haberes, los beneficiarios pueden consultar el recibo de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Vuelos demorados por tormentas en Buenos Aires.

    Caos en Aeroparque y Ezeiza por una fuerte tormenta eléctrica: cancelaciones y 30 vuelos demorados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Hospital Garrahan ingresó al HospiRank 2026 como uno de los centros de salud mejor equipados a nivel nacional y regional.

    El Hospital Garrahan fue elegido entre los mejor equipados de América Latina

    Por Redacción Diario de Cuyo
     ESAVI (Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización) 

    Efectos adversos y vacunas: cómo funciona el sistema ESAVI

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cada 1 de agosto, el calendario marca una cita ineludible con la tradición popular: tomar caña con ruda.

    Caña con ruda: cuál es el origen del ritual y cómo se debe tomar este primero de agosto

    Por Redacción Diario de Cuyo