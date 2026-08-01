Caos en Aeroparque y Ezeiza por una fuerte tormenta eléctrica: cancelaciones y 30 vuelos demorados

Una fuerte tormenta eléctrica afectó la actividad en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que provocó la cancelación de varios vuelos y demoras en otros 30.

El temporal, que comenzó durante la madrugada, obligó a activar los protocolos de seguridad por la actividad eléctrica, lo que impidió operar en las pistas y realizar tareas de rampa, como la carga de combustible y de equipaje.

Como consecuencia de las condiciones climáticas adversas, se registraron reprogramaciones y demoras que afectaron a miles de pasajeros que debían partir o arribar a ambas terminales aéreas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde las aerolíneas recomendaron a los usuarios chequear el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos debido a que la normalización del servicio es paulatina.