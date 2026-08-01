Caos en Aeroparque y Ezeiza por una fuerte tormenta eléctrica: cancelaciones y 30 vuelos demorados

El temporal, que comenzó durante la madrugada, obligó a activar los protocolos de seguridad por la actividad eléctrica, lo que impidió operar en las pistas y realizar tareas de rampa, como la carga de combustible y de equipaje.
Una fuerte tormenta eléctrica afectó la actividad en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que provocó la cancelación de varios vuelos y demoras en otros 30.
El temporal, que comenzó durante la madrugada, obligó a activar los protocolos de seguridad por la actividad eléctrica, lo que impidió operar en las pistas y realizar tareas de rampa, como la carga de combustible y de equipaje.
Como consecuencia de las condiciones climáticas adversas, se registraron reprogramaciones y demoras que afectaron a miles de pasajeros que debían partir o arribar a ambas terminales aéreas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde las aerolíneas recomendaron a los usuarios chequear el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos debido a que la normalización del servicio es paulatina.
El protocolo de seguridad genera un efecto en cadena que puede extender las demoras durante varias horas, incluso después de que mejora el tiempo.