El Hospital Garrahan fue elegido entre los mejor equipados de América Latina

La distinción proviene del prestigioso ranking HospiRank, elaborado por la consultora internacional Global Health Intelligence (GHI), que evaluó a miles de instituciones sanitarias de la región.

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Para la elaboración de este informe, GHI analizó cerca de 19.000 instituciones médicas públicas y privadas utilizando más de 140 indicadores técnicos. En este riguroso filtro, el centro pediátrico argentino sobresalió de forma categórica en tres áreas estratégicas:

El informe internacional destacó el proceso de renovación que atraviesa el hospital, enfocado en potenciar la atención de alta complejidad. Entre los avances tecnológicos más importantes se encuentran:

Acelerador lineal único en la región: Adquirido en un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), este equipo de última generación está capacitado para brindar tratamientos oncológicos a cerca del 50% de los niños con cáncer en todo el país.

Nuevo tomosimulador: Diseñado para sentar las bases del primer Centro de Radioterapia Pediátrica de la Argentina.

Infraestructura quirúrgica y de internación: Incorporación reciente de 310 camas hospitalarias, 18 mesas quirúrgicas, cinco equipos de Arco en C para intervenciones de alta precisión, un microscopio quirúrgico oftalmológico y seis cabinas de bioseguridad para laboratorios.

"Estamos ante un cambio histórico para el hospital. Incorporamos tecnología de última generación, ampliamos el equipamiento y fortalecimos la infraestructura para que los chicos reciban la mejor atención", señalaron fuentes oficiales tras conocerse la noticia.

Con este aval internacional, el Hospital Garrahan se afianza firmemente como el estandarte indiscutido de la medicina pediátrica pública de alta complejidad, tanto a nivel nacional como regional.