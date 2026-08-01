Caña con ruda: cuál es el origen del ritual y cómo se debe tomar este primero de agosto

Cada 1 de agosto, el calendario marca una cita ineludible con la tradición popular: tomar caña con ruda. Esta práctica milenaria, arraigada profundamente en la cultura del nordeste argentino (NEA) y extendida a lo largo y ancho del país, se realiza con el firme propósito de espantar los "males del invierno", atraer la buena suerte y proteger la salud.

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El origen de esta costumbre se remonta a los pueblos originarios guaraníes, quienes reconocían en la ruda macho (Ruta graveolens) múltiples propiedades medicinales para combatir parásitos, malestares estomacales y las picaduras de animales.

Antiguamente, el octavo mes del año era especialmente impiadoso: las lluvias, las bajas temperaturas y la escasez de recursos desataban enfermedades que diezmaban tanto a las comunidades como al ganado. De allí nació el popular refrán:

«Julio los prepara y agosto se los lleva».

Para contrarrestar este periodo crítico, los guaraníes idearon mezclar hierbas protectoras con licor. Con la llegada de los españoles y la introducción de la caña de azúcar, la receta se transformó en el famoso brebaje que consumimos hoy en día.

¿Caña con ruda y Día de la Pachamama es lo mismo?

Aunque ambas celebraciones coinciden en el calendario cada 1 de agosto, tienen raíces diferentes.

La caña con ruda proviene de la tradición guaraní del NEA.

El culto a la Pachamama (Madre Tierra) pertenece a la cosmovisión de los pueblos andinos (NOA), centrado en agradecer y ofrendar alimentos a la tierra.

Con el paso de las décadas, ambas festividades se articularon y conviven pacíficamente en los hogares argentinos como un gran ritual de protección y agradecimiento.

Cómo se debe tomar la caña con ruda correctamente

Para que el ritual cumpla su cometido según la creencia popular, se deben seguir ciertos pasos estrictos en cuanto a su consumo:

Cuándo: Lo ideal es beberla durante las primeras horas de la mañana del 1 de agosto.

Cómo: Debe ingerirse obligatoriamente en ayunas.

Cantidad: La tradición más extendida indica tomar tres sorbos, aunque hay quienes prefieren siete sorbos o un trago largo.

El convite a la tierra: Es costumbre verter unas gotas del contenido sobre el suelo (o en una maceta) pronunciando el tradicional "kusiya, kusiya" como ofrenda a la Pachamama.

¿Qué pasa si no alcancé a tomarla el 1 de agosto?

Si por algún motivo no pudiste realizar el ritual el primer día del mes, tenés tiempo hasta el 15 de agosto. La única condición estipulada por la creencia popular es que otra persona —que sí haya cumplido con el ritual en término— te convide de su botella.