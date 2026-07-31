El desafío extremo de un capitán del Ejército Argentino: nadará en aguas heladas frente al Perito Moreno sin traje de neopreno

Competir en aguas a apenas 2°C, sin traje de neoprene y con el Glaciar Perito Moreno como escenario parece un desafío reservado para unos pocos. El impacto del frío es inmediato, la respiración se acelera y cada brazada exige un esfuerzo físico y mental extremo.

Pablo Bayerque decidió aceptar el reto y será uno de los protagonistas argentinos de la Winter Swimming World Cup, la competencia internacional que tendrá al Grupo Clarín como Media Partner y que reunirá a nadadores de distintos países en uno de los paisajes naturales más imponentes del mundo.

Bayerque tiene 41 años, es capitán del Ejército Argentino y lleva más de 23 años vistiendo el uniforme. Durante su carrera se formó como soldado de montaña, instructor militar de andinismo e instructor militar de esquí, una experiencia que lo acostumbró a convivir con el frío, el esfuerzo físico y escenarios de máxima exigencia.

Su pasión por las aguas heladas nació cuando estuvo destinado en San Martín de los Andes, donde nadaba durante todo el año en los lagos Lácar y Nonthué, sin importar la época.

Aunque el frío forma parte de su vida desde hace años, esta será la primera vez que dispute una competencia de este tipo. La invitación llegó de Matías Ola, director del evento, y no necesitó demasiado tiempo para tomar la decisión.

“Siempre intento salir de mi zona de confort y eso mismo es lo que trato de transmitir todos los días a mi comunidad. No podía decirle a la gente que se anime a enfrentar desafíos si después yo no estaba dispuesto a hacerlo. Esta competencia representa exactamente eso”, explicó.

Una prueba donde manda la cabeza

Para llegar en las mejores condiciones, Bayerque hizo una preparación basada en el running, el entrenamiento de fuerza y sesiones de crioterapia dos veces por semana, con inmersiones en agua a unos 9°C.

Si bien durante la competencia la temperatura será mucho menor, cercana a los 2°C, consideró que la adaptación es progresiva y que el verdadero desafío comienza cuando el cuerpo pide detenerse.

“Cuando el cuerpo empieza a pedir que pares, la mente tiene que tomar el control. Ahí es donde realmente empieza el desafío", aseguró.

Sobre los primeros segundos dentro del agua, describió una sensación tan extrema como difícil de explicar.

“Es como si recibieras cientos de agujas o pequeños cuchillazos. La reacción natural es querer salir inmediatamente. Lo que hace la diferencia es la respiración. Cuando lográs controlar la respiración, empezás a controlar también la mente. Y cuando controlás la mente, el cuerpo deja de ser el problema", relató.

Para él, el frío es un obstáculo compartido por todos los competidores. La diferencia aparece cuando entra en juego la fortaleza mental. “El frío está ahí para todos por igual.

La diferencia la hace quien logra mantenerse concentrado cuando el cuerpo empieza a decir basta. Creo profundamente que el mayor músculo que entrenamos en estos desafíos es la mente", afirmó.

Competir frente al Perito Moreno y mostrar la Argentina al mundo

Más allá del desafío deportivo, Bayerque reconoció que la competencia tendrá un valor especial porque será la primera vez que visite el Glaciar Perito Moreno.

Consideró que nadar en uno de los paisajes naturales más impactantes del país es un privilegio y, al mismo tiempo, una oportunidad para demostrar que la Argentina puede ser sede de eventos deportivos de nivel internacional.

“Argentina tiene una naturaleza extraordinaria y competir frente al Glaciar Perito Moreno es un privilegio. También creo que es una oportunidad para mostrarle al mundo que nuestro país está preparado para organizar eventos deportivos de nivel internacional. No hace falta ir a Europa para vivir una experiencia única; Argentina tiene escenarios naturales increíbles", destacó.

Su deseo es que la Winter Swimming World Cup trascienda lo deportivo y permita que más personas conozcan tanto esta disciplina como los escenarios naturales argentinos.

“Quiero que esta competencia sirva para mostrar la enorme riqueza natural que tiene nuestro país. Argentina cuenta con escenarios únicos y eventos como este ayudan a que el mundo los descubra. Y si además logramos que más personas se animen a desafiar sus propios límites, entonces el objetivo habrá sido mucho más grande que una simple competencia”, concluyó.