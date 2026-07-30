Milei envió el proyecto de la reforma del Banco Central al Congreso

El presidente Javier Milei presentó los ejes centrales de la nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con un fuerte tono político, el mandatario apuntó contra la "alta política" y el kirchnerismo, a los que acusó de utilizar la entidad monetaria durante décadas para financiar el déficit fiscal a través de la emisión descontrolada.

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La iniciativa, considerada por el oficialismo como uno de los pilares estructurales de la gestión económica, busca poner fin a lo que el Presidente calificó como “91 años de estafa” mediante la prohibición absoluta de la asistencia financiera al Tesoro.

El texto enviado al Palacio Legislativo contempla modificaciones profundas en el funcionamiento, las metas y las atribuciones de la autoridad monetaria. Los puntos principales son:

Prohibición total de financiamiento al Estado: Se dispone la supresión del artículo 21 de la actual Carta Orgánica, eliminando de forma definitiva los adelantos transitorios y cualquier otro mecanismo de asistencia directa o indirecta del BCRA al Tesoro nacional, provincias o municipios.

Fin de las utilidades ficticias: El Banco Central tendrá prohibido transferir al Tesoro ganancias contables obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras, así como la distribución de dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

Redefinición institucional: La entidad recupera como misión exclusiva “preservar el valor de la moneda”, quitándole las funciones múltiples incorporadas en 2012 (como la promoción del empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera con criterios sociales).

Blindaje de la autonomía: El paquete apunta a blindar la independencia técnica y operativa del organismo frente a los ciclos políticos y los cambios de gobierno.

Un debate clave para el segundo semestre

Con este movimiento de fuerte peso político y ortodoxia económica, el Ejecutivo busca revalidar su plan de estabilización y despejar los fantasmas inflacionarios vinculados históricamente al desfinanciamiento público. Se espera que el proyecto comience a escalar temperatura en el Parlamento durante las próximas semanas, convirtiéndose en uno de los ejes de discusión política más complejos del año.