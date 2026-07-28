    • 28 de julio de 2026 - 13:31

    Milei hablará por cadena nacional y presentará una reforma clave para el Banco Central

    El Presidente emitirá un mensaje este jueves a las 20. Explicará los principales puntos del proyecto que busca modificar el funcionamiento del organismo monetario.

    Milei hablará este jueves a las 20 por cadena nacional: qué reforma anunciará.

    Milei hablará este jueves a las 20 por cadena nacional: qué reforma anunciará.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Javier Milei brindará una cadena nacional este jueves 30 de julio, a las 20, para presentar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El anuncio fue confirmado por la Vocería Presidencial a través de sus canales oficiales.

    Leé además

    Javier Milei viajó a São Paulo para la proclamación de Flávio Bolsonaro y allí llamó “presidiario” y “ladrón” a Lula.

    El ministro de Hacienda de Brasil llamó "payaso" a Milei en medio de la crisis diplomática con Argentina
    Una encuesta nacional midió el rechazo a la continuidad de Javier Milei y lo comparó con el tradicional voto antiperonista.

    Encuesta nacional: Milei enfrenta un dato incómodo rumbo a 2027 y el rechazo supera al voto antiperonista

    El principal mandato que nos ha dado la ciudadanía es bajar la inflación”, expresó el Gobierno al comunicar la presentación. El mensaje sería grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contaría con la presencia del equipo económico.

    El Gobierno confirmó que Javier Milei hablará este jueves a las 20 para explicar la reforma del Banco Central. Video vía X, Vocería Presidencial (@Voceria_Ar).

    Aunque el texto definitivo todavía no fue presentado, el proyecto buscaría otorgarle mayor independencia al Banco Central y prohibir la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. También endurecería las condiciones para remover a sus autoridades e incorporaría sanciones para los funcionarios que vulneren su autonomía.

    Otra de las modificaciones bajo análisis es la incorporación de un mecanismo similar al “shutdown” de Estados Unidos, que limitaría el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas contempladas en el Presupuesto. Además, el Gobierno pretende terminar con las letras intransferibles utilizadas para asistir al Tesoro.

    La iniciativa, elaborada con la participación de Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, será enviada al Congreso. Los detalles centrales se conocerán durante el mensaje presidencial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    javier milei viajo a brasil para respaldar a bolsonaro y fortalecer vinculos con la oposicion

    Javier Milei viajó a Brasil para respaldar a Bolsonaro y fortalecer vínculos con la oposición

     Milei se pronunció con una frase sobre los “enemigos” mientras crecían las críticas contra Argentina.

    "¿Tienes enemigos?": Milei respondió a la campaña antiargentina con una frase de Churchill

    Milei y Kicillof empataron con el 39,9% en una eventual segunda vuelta presidencial.

    Encuesta nacional: Milei y Kicillof empatan rumbo a 2027 y el balotaje quedaría abierto

    Javier Milei.

    Milei elogió a la Selección argentina tras el regreso al país: "Es el equipo más importante de la historia"