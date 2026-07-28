Milei hablará por cadena nacional y presentará una reforma clave para el Banco Central

El Presidente emitirá un mensaje este jueves a las 20. Explicará los principales puntos del proyecto que busca modificar el funcionamiento del organismo monetario.

Milei hablará este jueves a las 20 por cadena nacional: qué reforma anunciará.

Javier Milei brindará una cadena nacional este jueves 30 de julio, a las 20, para presentar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El anuncio fue confirmado por la Vocería Presidencial a través de sus canales oficiales.

“El principal mandato que nos ha dado la ciudadanía es bajar la inflación”, expresó el Gobierno al comunicar la presentación. El mensaje sería grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contaría con la presencia del equipo económico.

Este jueves a las 20 horas, el Presidente Javier Milei brindará una cadena nacional para explicar los ejes de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema fundamental para este Gobierno dado que el principal mandato que nos ha dado la ciudadanía es bajar la… pic.twitter.com/wiWGEOsmg9 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) July 28, 2026 El Gobierno confirmó que Javier Milei hablará este jueves a las 20 para explicar la reforma del Banco Central. Video vía X, Vocería Presidencial (@Voceria_Ar).

Aunque el texto definitivo todavía no fue presentado, el proyecto buscaría otorgarle mayor independencia al Banco Central y prohibir la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. También endurecería las condiciones para remover a sus autoridades e incorporaría sanciones para los funcionarios que vulneren su autonomía.

Otra de las modificaciones bajo análisis es la incorporación de un mecanismo similar al “shutdown” de Estados Unidos, que limitaría el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas contempladas en el Presupuesto. Además, el Gobierno pretende terminar con las letras intransferibles utilizadas para asistir al Tesoro.