Javier Milei viajó a Brasil para respaldar a Bolsonaro y fortalecer vínculos con la oposición

El Presidente mantuvo una reunión con el gobernador de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas. No pudo encontrarse con Jair Bolsonaro por las restricciones judiciales que pesan sobre el exmandatario.

El presidente Javier Milei arribó este sábado a Brasil en una visita de fuerte contenido político, con el objetivo de expresar públicamente su respaldo al expresidente Jair Bolsonaro y consolidar los vínculos con la oposición brasileña.

La agenda comenzó en el Palacio dos Bandeirantes, donde el mandatario argentino fue recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vicecanciller Pablo Quirno.

Durante la visita, el jefe de Estado recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima condecoración que entrega el estado de San Pablo como reconocimiento a personalidades destacadas.

Sin embargo, uno de los encuentros previstos no pudo concretarse. Milei no logró reunirse con Jair Bolsonaro, luego de que el Tribunal Supremo Federal (TSF) endureciera las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple el exmandatario brasileño, limitando sus contactos y desplazamientos.

Pese a ello, la Casa Rosada apuesta a profundizar la relación con el espacio político de Bolsonaro, con la expectativa de que las elecciones de octubre en Brasil reflejen una tendencia similar a la registrada recientemente en otros países de la región, donde dirigentes de centroderecha y derecha obtuvieron victorias frente a candidatos de izquierda.