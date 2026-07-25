José Peluc profundiza el armado político de La Libertad Avanza con una cita estratégica y una nueva sede en Angaco

La Libertad Avanza desarrolló este jueves una intensa jornada política en la provincia de San Juan, encabezada por el diputado nacional y referente del espacio, José Peluc, quien participó de una reunión con dirigentes y funcionarios en la Quinta Los Amigos, en Rawson, y posteriormente dejó inaugurada una nueva sede partidaria en el departamento Angaco.

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Durante la reunión política, Peluc sostuvo: "Debemos estar más juntos que nunca y defendernos de todos los ataques" Nuestro trabajo es llegar a la gente con la verdad y seguir difundiendo las ideas de la libertad", expresó

Durante la reunión los diferentes referentes departamentales expusieron la realidad política y social de cada distrito poniendo como foco la nesecidad de cambio profundo provincial y alinaerse a las policías nacionales.

Más tarde quedó inaugurada la sede de La Libertad Avanza en calle Santa María de Oro 574 Este, Villa El Salvador, departamento Angaco.

La bienvenida estuvo a cargo del dirigente departamental Oscar Rodríguez. Participaron del acto el senador nacional Bruno Olivera, el diputado provincial Dr. Fernando Patinella, dirigentes, militantes y simpatizantes del espacio.

En su discurso, José Peluc destacó el valor especial que tiene Angaco para él. "Angaco para mí es un sentimiento que me supera, por eso tanto cariño", afirmó.

Asimismo, sostuvo que el espacio está preparado para afrontar los desafíos que vienen luego de años de malas gestiones y convocó a trabajar para transformar el departamento.

"Tenemos que prepararnos, garantizar los servicios esenciales como gas, cloacas y agua. Debemos hacer de Angaco un departamento mejor y trabajar para que de este grupo surja el mejor representante; y si no, salir a buscar al mejor", señaló.

Peluc también remarcó la necesidad de recuperar la dignidad y la identidad del departamento. "Debemos trabajar mucho para salir de esta transición tan triste y dejar de ser un departamento postergado. Hay que devolverle la dignidad a la gente y recuperar la identidad de Angaco", manifestó.

Fnalmente, llamó a seguir ampliando el espacio político y construir una gestión municipal eficiente, alineada con las políticas que impulsa el presidente Javier Milei, concluyó.