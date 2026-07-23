Discreta reunión de Orrego con el Gabinete en la Casa de Gobierno con eje en la colocación de bonos

Después del paréntesis que significó el Mundial, el gobernador Marcelo Orrego volvió a reunir a la mesa de gestión de su administración en un encuentro reservado que tuvo lugar el miércoles en Casa de Gobierno.

Road show, oferta y llegada de los fondos: los datos finos de la operatoria de los bonos de Orrego para la obra pública

La convocatoria incluyó a la primera línea del Ejecutivo provincial y, según pudo reconstruir este medio, uno de los principales temas abordados fue el proceso de colocación de bonos soberanos que impulsa la provincia para financiar obras de infraestructura.

Del encuentro participaron todos los ministros del gabinete, el vicegobernador Fabián Martín y el asesor Letrado Alejandro Ferrari en una reunión que sirvió para retomar la agenda política y de gestión luego de varios días marcados por la actividad mundialista.

Tras la reunión, el mandatario publicó un breve mensaje en sus redes sociales: "Trabajando en equipo seguimos planificando y construyendo el San Juan del futuro", acompañado por una fotografía junto a los integrantes de su Gabinete.

Sin embargo, detrás de la publicación oficial, fuentes del Gobierno consultadas por este medio brindaron algunos detalles sobre el contenido del encuentro. "Fue una reunión tranquila después del paréntesis del Mundial. El gobernador pidió redoblar los esfuerzos y que haya más articulación entre los ministerios. También hablaron de las buenas expectativas con la colocación de bonos. El resto son detalles internos", señalaron.

Las referencias a la emisión de deuda llegan en un momento clave para la administración provincial. En los últimos días, Orrego confirmó que San Juan avanza con la colocación de bonos en los mercados internacionales para obtener financiamiento destinado a un paquete de obras estratégicas, una operación que se complementará con los créditos internacionales ya autorizados por la Cámara de Diputados.

El optimismo transmitido durante la reunión refleja la expectativa oficial sobre el interés que podría despertar la emisión entre los inversores, en una etapa en la que la provincia busca diversificar sus fuentes de financiamiento para acelerar proyectos de infraestructura.

En el plano político, el encuentro también generó expectativas por la posibilidad de que hubiera avances sobre la eventual reforma electoral. Sin embargo, según los trascendidos recogidos tras la reunión, ese tema no registró novedades por ahora.