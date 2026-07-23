Road show, oferta y llegada de los fondos: los datos finos de la operatoria de los bonos de Orrego para la obra pública

Con el respaldo legislativo ya obtenido para avanzar con financiamiento internacional destinado a obras de infraestructura, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que San Juan ingresó en la etapa decisiva del proceso de emisión de bonos soberanos por 600.000.000 de dólares. La provincia ya seleccionó a las entidades que liderarán la colocación en los mercados internacionales y en los próximos días iniciará una gira financiera por Londres y Nueva York para presentar la propuesta ante potenciales inversores.

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En paralelo, el presidente de la Bolsa de Comercio de San Juan, Jaime Rodríguez , brindó una extensa explicación sobre el funcionamiento de este tipo de operaciones, el cronograma previsto y las oportunidades que el mercado de capitales ofrece tanto para financiar el crecimiento provincial como para que los sanjuaninos inviertan en el sector minero.

Durante una rueda de prensa, el miércoles, el gobernador informó que la provincia trabajará con JP Morgan y Santander , dos de las entidades financieras más importantes del mundo, para concretar la emisión. "Hemos seleccionado los bancos que van a colocar los bonos, en este caso JP Morgan y Santander, que tienen una enorme experiencia y trayectoria", sostuvo.

El mandatario recordó que ambas entidades participaron en colocaciones realizadas por otras provincias argentinas, como Córdoba, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires.

Según explicó, la agenda incluirá presentaciones en Londres y Nueva York , dos de los principales centros financieros internacionales, durante una gira de aproximadamente cinco días. "San Juan va a tener una muy buena presentación. Vamos a tener que presentarlo en Londres, que es un mercado muy fuerte, y también en Nueva York", afirmó.

Cómo funcionará la emisión de los bonos

El presidente de la Bolsa de Comercio de San Juan, Jaime Rodríguez, explicó que el endeudamiento para infraestructura es una práctica habitual en todo el mundo cuando se trata de proyectos de largo plazo.

"Si nosotros queremos financiar obras de infraestructura en el largo plazo, lo ideal es que el gobierno salga a hacer una emisión de deuda, sea en el extranjero o localmente, para obtener el capital hoy y financiar una obra que va a generar un flujo de fondos futuro y que con ese flujo la provincia va a poder repagar esta emisión de deuda", dijo en Radio Colón.

Rodríguez remarcó que ese mecanismo constituye "la herramienta adecuada" para gobiernos nacionales, provinciales y municipales cuando buscan desarrollar infraestructura sin recurrir a recursos corrientes.

También explicó que el proceso de estructuración ya está en marcha y confirmó que Santander Internacional y JP Morgan fueron contratados para diseñar técnicamente el bono que luego será ofrecido a los inversores. "La estructuración es armar el bono, construir ese bono para colocar en el exterior."

Road show, oferta y llegada de los fondos

El titular de la Bolsa indicó que la próxima etapa será el denominado road show, una serie de reuniones donde las autoridades provinciales presentarán el perfil financiero de San Juan y explicarán a los inversores las características de la emisión.

"Tanto el gobernador como su ministro de Hacienda, acompañados por estas dos instituciones, van a estar presentando a la provincia, su capacidad de repago y cuál es la estructura de estos bonos y a qué se va a destinar este dinero", expresó

Según estimó, la etapa internacional se desarrollará entre fines de julio y agosto. Posteriormente comenzará la colocación local, prevista para septiembre, cuando agentes financieros argentinos también participen de la venta de los títulos.

Rodríguez detalló que una vez realizada la oferta pública inicial, el mercado fijará el precio y la tasa de interés del bono. Si el Gobierno acepta esas condiciones, la provincia recibirá rápidamente los recursos.

"Si resulta aceptada y todo este proceso termina bien, el Gobierno dentro de las próximas 72 horas recibe los fondos por la emisión de este título de deuda pública", indicó.

Las oportunidades para invertir en minería

Durante la entrevista, Rodríguez también explicó que el mercado de capitales ofrece alternativas para que cualquier sanjuanino pueda participar del crecimiento de la minería.

Por un lado, señaló que es posible adquirir acciones de compañías mineras que cotizan en bolsas internacionales mediante certificados conocidos como CEDEARs.

"Se puede hacer comprando acciones de empresas que coticen en bolsa. En general, estas empresas mineras que hay en San Juan cotizan en bolsas de Canadá, Estados Unidos o Londres", explicó.

Sin embargo, consideró que hoy existe una alternativa incluso más relevante para el desarrollo provincial: financiar a la cadena de proveedores mineros.

"La segunda forma de invertir en minería es financiando toda la cadena de valor, que para mí es lo que más importancia tiene hoy y va a tener de cara al futuro", manifestó

Explicó que muchas empresas sanjuaninas que prestan servicios a los grandes proyectos mineros recurren al mercado de capitales para obtener financiamiento mediante obligaciones negociables, cheques de pago diferido o venta de facturas.

"Cualquier persona puede estar invirtiendo en esas actividades con muy bajo riesgo, obteniendo una muy buena tasa, muy superior a la que hoy ofrece un plazo fijo y, a su vez, retroalimentando la economía de San Juan financiando a las pequeñas y medianas empresas proveedoras de las grandes mineras", agregó.