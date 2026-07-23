    • 23 de julio de 2026 - 17:06

    Sergio Uñac desembarca en Mendoza con agenda nacional y busca esquivar las internas del PJ

    Uñac mantendrá reuniones con referentes de distintos sectores del peronismo mendocino, en medio de la fractura partidaria de la vecina provincia.

    Uñac desembarcará en la provincia de Mendoza con una agenda que combina el contacto con dirigentes políticos y caminatas territoriales.

    Uñac desembarcará en la provincia de Mendoza con una agenda que combina el contacto con dirigentes políticos y caminatas territoriales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, continúa dando pasos en la consolidación de su proyecto presidencial de cara a 2027. En el marco de sus recorridas por el país, el ex gobernador sanjuanino desembarcará en la provincia de Mendoza con una agenda que combina el contacto con dirigentes políticos y caminatas territoriales.

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    La visita a la provincia vecina tiene un condimento político particular: evitará tomar partido en la marcada grieta que atraviesa al Partido Justicialista (PJ) mendocino. La estrategia apunta a mantener un perfil de equilibrio y mostrar capacidad de diálogo con todas las líneas internas del peronismo.

    Reuniones cruzadas en la provincia vecina

    Durante su estadía en Mendoza, el referente sanjuanino mantendrá encuentros con figuras de pesos pesados pero distanciadas entre sí:

    Anabel Fernández Sagasti: Con la senadora kirchnerista comparte bancada en la Cámara Alta y mantiene una estrecha relación de trabajo parlamentario.

    Omar y Emir Félix: Se reunirá con el intendente de San Rafael y su hermano Emir, integrantes de un armado con identidad distanciada del kirchnerismo duro que busca afianzar una alternativa territorial.

    A pesar de que las diferencias internas en el PJ de Mendoza terminaron en una profunda fractura de cara a las últimas contiendas ejecutivas, la meta del sanjuanino no es actuar como mediador, sino mantener la neutralidad local y sumar apoyos transversales a su proyecto nacional.

    El mapa federal del sanjuanino

    La parada en Mendoza se suma a un itinerario que Uñac viene desplegando por distintos puntos clave del país. La hoja de ruta del exmandatario prevé continuar con visitas al Norte argentino y a provincias del Sur antes de que finalice el año.

    El sanjuanino estuvo a fines de junio en Misiones y Corrientes, y antes en Santiago del Estero y Catamarca. Y tiene en su hoja de ruta la idea de viajar por el sur antes de que culmine el año. Su voluntad es mantener el ritmo en el segundo semestre y cerrar el año conservando el objetivo de ser un presidenciable del esquema opositor.

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