Sergio Uñac desembarca en Mendoza con agenda nacional y busca esquivar las internas del PJ

El senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, continúa dando pasos en la consolidación de su proyecto presidencial de cara a 2027. En el marco de sus recorridas por el país, el ex gobernador sanjuanino desembarcará en la provincia de Mendoza con una agenda que combina el contacto con dirigentes políticos y caminatas territoriales.

La visita a la provincia vecina tiene un condimento político particular: evitará tomar partido en la marcada grieta que atraviesa al Partido Justicialista (PJ) mendocino. La estrategia apunta a mantener un perfil de equilibrio y mostrar capacidad de diálogo con todas las líneas internas del peronismo.

Durante su estadía en Mendoza, el referente sanjuanino mantendrá encuentros con figuras de pesos pesados pero distanciadas entre sí:

Omar y Emir Félix: Se reunirá con el intendente de San Rafael y su hermano Emir, integrantes de un armado con identidad distanciada del kirchnerismo duro que busca afianzar una alternativa territorial.

A pesar de que las diferencias internas en el PJ de Mendoza terminaron en una profunda fractura de cara a las últimas contiendas ejecutivas, la meta del sanjuanino no es actuar como mediador, sino mantener la neutralidad local y sumar apoyos transversales a su proyecto nacional.

El mapa federal del sanjuanino

La parada en Mendoza se suma a un itinerario que Uñac viene desplegando por distintos puntos clave del país. La hoja de ruta del exmandatario prevé continuar con visitas al Norte argentino y a provincias del Sur antes de que finalice el año.

El sanjuanino estuvo a fines de junio en Misiones y Corrientes, y antes en Santiago del Estero y Catamarca. Y tiene en su hoja de ruta la idea de viajar por el sur antes de que culmine el año. Su voluntad es mantener el ritmo en el segundo semestre y cerrar el año conservando el objetivo de ser un presidenciable del esquema opositor.