Diputados prorrogó la emergencia de la Policía y aprobó un convenio clave de salud

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves una serie de iniciativas vinculadas con la seguridad, la salud y la gestión pública . La decisión central fue prorrogar durante dos años la emergencia de la estructura e infraestructura de la Policía provincial, con vigencia desde el 12 de julio de 2026.

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La medida fue sancionada durante la Séptima Sesión Ordinaria , encabezada por el vicegobernador Fabián Martín. También recibieron respaldo un convenio de cooperación con el Colegio Médico de San Juan, la admisión de la Cuenta General del Ejercicio 2024 del Tribunal de Cuentas y distintas declaraciones de interés provincial.

El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo fue aprobado sobre tablas y establece una prórroga de dos años para la emergencia de la estructura e infraestructura edilicia y tecnológica de los servicios de seguridad .

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la extensión de la emergencia en la infraestructura policial y un convenio destinado a fortalecer la asistencia sanitaria. Foto: Cámara de Diputados.

La extensión comenzó a regir desde el 12 de julio de 2026 y mantiene vigente el régimen especial destinado a atender las necesidades existentes en edificios, instalaciones y recursos tecnológicos de la Policía de San Juan.

El tratamiento de la iniciativa había sido anticipado como uno de los puntos centrales del orden del día, debido a su relación directa con el funcionamiento del sistema provincial de seguridad. Antes de la sesión, el proyecto ya era presentado como una herramienta para continuar interviniendo sobre las condiciones edilicias y tecnológicas de la fuerza.

La emergencia no está relacionada con un episodio policial puntual, sino con las condiciones estructurales necesarias para la prestación de los servicios. Su continuidad permitirá que la Provincia mantenga durante los próximos dos años el marco establecido para responder a esas necesidades.

Aprobaron un convenio para ampliar la asistencia sanitaria

Otro de los puntos relevantes fue la ratificación del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Colegio Médico de San Juan.

El acuerdo busca coordinar recursos, capacidades profesionales y acciones institucionales para fortalecer:

La promoción de la salud.

La prevención de enfermedades.

La asistencia social.

La atención de sectores vulnerables.

La ampliación territorial de las prestaciones.

El convenio tendrá una duración inicial de dos años y podrá renovarse automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes decida finalizarlo. Las acciones concretas deberán definirse posteriormente mediante acuerdos complementarios que establecerán responsabilidades, recursos y formas de implementación.

También avanzó la rendición del Tribunal de Cuentas

Durante la sesión, los legisladores dieron tratamiento favorable a la admisión formal de la Cuenta General del Ejercicio 2024 del Tribunal de Cuentas de San Juan.

El expediente fue analizado a partir del dictamen elaborado por el auditor designado por la Cámara de Diputados. Esta instancia forma parte del control institucional sobre la administración y el uso de los recursos públicos provinciales.

Reconocimientos a la carrera de Medicina y otras actividades

La Cámara también declaró de interés provincial diferentes propuestas educativas, sanitarias, científicas y culturales. Entre ellas se encuentra la implementación de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de San Juan, que funcionará en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, ubicada en Albardón.

También fueron reconocidas la Semana de Educación Especial, las Jornadas Cuyanas de Infectología, el Congreso Internacional de Educación Innovadora y distintas actividades de capacitación, producción cultural y participación comunitaria.

De esta manera, la Séptima Sesión Ordinaria dejó como principal definición la continuidad del régimen de emergencia para la infraestructura de la Policía de San Juan, acompañada por medidas destinadas a mejorar la articulación sanitaria y avanzar con diferentes iniciativas de interés público.