    • 22 de julio de 2026 - 12:50

    "¿Tienes enemigos?": Milei respondió a la campaña antiargentina con una frase de Churchill

    El Presidente publicó un mensaje en X en medio de las críticas internacionales contra el país y la Selección tras la final del Mundial.

    &nbsp;Milei se pronunció con una frase sobre los “enemigos” mientras crecían las críticas contra Argentina.

     Milei se pronunció con una frase sobre los “enemigos” mientras crecían las críticas contra Argentina.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei se pronunció este miércoles en medio de la denominada campaña antiargentina que tomó fuerza en las redes sociales durante el Mundial y se intensificó después de la final ante España. Sin mencionar directamente la controversia, el mandatario respondió mediante una frase atribuida a Winston Churchill.

    Leé además

    Milei y Kicillof empataron con el 39,9% en una eventual segunda vuelta presidencial.

    Encuesta nacional: Milei y Kicillof empatan rumbo a 2027 y el balotaje quedaría abierto
    Javier Milei.

    Milei elogió a la Selección argentina tras el regreso al país: "Es el equipo más importante de la historia"

    “¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que en algún momento de tu vida defendiste algo”.

    El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Milei en X. En una posdata, el Presidente aclaró que algunas versiones adjudican la frase al escritor francés Victor Hugo y sostienen que Churchill posteriormente realizó una adaptación.

    Javier Milei compartió una frase atribuida a Winston Churchill en medio de las críticas contra Argentina que circularon durante el Mundial. Publicación: @JMilei, vía X.

    La publicación no hizo una referencia explícita al fútbol ni identificó a los destinatarios del mensaje. Sin embargo, apareció mientras crecían los cuestionamientos internacionales hacia la Selección argentina y el país, por lo que fue interpretada como una respuesta indirecta a esa ola de críticas.

    Las críticas contra Argentina después del Mundial

    La tensión comenzó a escalar durante las instancias finales de la Copa del Mundo. En redes sociales se difundieron cuestionamientos por el comportamiento de algunos futbolistas, acusaciones de racismo y fuertes mensajes contra Argentina que, en varios casos, excedieron el análisis deportivo.

    Uno de los episodios que mayor repercusión alcanzó ocurrió después de la semifinal ante Inglaterra, cuando los jugadores argentinos exhibieron durante los festejos una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. El periodista británico Piers Morgan reaccionó con un mensaje en el que comparó la final con España con la Guerra de Malvinas y expresó su deseo de que el equipo argentino fuera derrotado.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió públicamente al conductor británico y lo calificó de “mediocre y resentido”. El intercambio continuó después de la final, cuando Morgan volvió a cuestionar con dureza la actitud de los jugadores argentinos.

    A esos mensajes se sumaron críticas de figuras internacionales y publicaciones que acusaron a Argentina de racismo. El debate se amplificó rápidamente en las redes, donde también aparecieron respuestas de usuarios argentinos que rechazaron esas generalizaciones y defendieron al país.

    El llamado a bajar la tensión

    En medio de la escalada, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, buscó llevar tranquilidad y remarcó la relación histórica entre ambos países. El diplomático sostuvo que Argentina y España son naciones amigas y cuestionó la difusión irresponsable de versiones sobre supuestas agresiones contra ciudadanos argentinos.

    También señaló que la representación diplomática no había recibido reportes concretos sobre ataques contra argentinos en territorio español. Su intervención buscó separar las discusiones producidas en las redes sociales de la relación bilateral entre ambos países.

    En ese contexto, Milei eligió no responder directamente a ninguna de las figuras que criticaron al país. En cambio, recurrió a una cita sobre la existencia de enemigos como consecuencia de haber defendido una posición, en un mensaje que se incorporó rápidamente a la discusión política y deportiva.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Bolsonaro junto a Javier Milei. Foto archivo.

    La Corte Suprema de Brasil endureció la prisión domiciliaria de Bolsonaro y Milei no podrá visitarlo

    El vocero del gobierno Adrián Ravier.

    La aclaración del Gobierno tras la polémica por Thatcher: "Lo que Milei admira es su plan económico"

    Leopoldo Rago Gallo, juez federa de San Juan.

    Oficial: Leopoldo Jorge Rago Gallo continuará como juez federal de San Juan por cinco años más

    Por Redacción Diario de Cuyo
    San Juan: echaron a un docente por falsificar 10 certificados médicos

    San Juan: echaron a un docente por falsificar 10 certificados médicos