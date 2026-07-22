"¿Tienes enemigos?": Milei respondió a la campaña antiargentina con una frase de Churchill

El presidente Javier Milei se pronunció este miércoles en medio de la denominada campaña antiargentina que tomó fuerza en las redes sociales durante el Mundial y se intensificó después de la final ante España. Sin mencionar directamente la controversia, el mandatario respondió mediante una frase atribuida a Winston Churchill.

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El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Milei en X. En una posdata, el Presidente aclaró que algunas versiones adjudican la frase al escritor francés Victor Hugo y sostienen que Churchill posteriormente realizó una adaptación.

Javier Milei compartió una frase atribuida a Winston Churchill en medio de las críticas contra Argentina que circularon durante el Mundial. Publicación: @JMilei, vía X.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." Winston Churchill PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día.

La publicación no hizo una referencia explícita al fútbol ni identificó a los destinatarios del mensaje. Sin embargo, apareció mientras crecían los cuestionamientos internacionales hacia la Selección argentina y el país, por lo que fue interpretada como una respuesta indirecta a esa ola de críticas.

Las críticas contra Argentina después del Mundial

La tensión comenzó a escalar durante las instancias finales de la Copa del Mundo. En redes sociales se difundieron cuestionamientos por el comportamiento de algunos futbolistas, acusaciones de racismo y fuertes mensajes contra Argentina que, en varios casos, excedieron el análisis deportivo.

Uno de los episodios que mayor repercusión alcanzó ocurrió después de la semifinal ante Inglaterra, cuando los jugadores argentinos exhibieron durante los festejos una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. El periodista británico Piers Morgan reaccionó con un mensaje en el que comparó la final con España con la Guerra de Malvinas y expresó su deseo de que el equipo argentino fuera derrotado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió públicamente al conductor británico y lo calificó de “mediocre y resentido”. El intercambio continuó después de la final, cuando Morgan volvió a cuestionar con dureza la actitud de los jugadores argentinos.

A esos mensajes se sumaron críticas de figuras internacionales y publicaciones que acusaron a Argentina de racismo. El debate se amplificó rápidamente en las redes, donde también aparecieron respuestas de usuarios argentinos que rechazaron esas generalizaciones y defendieron al país.

El llamado a bajar la tensión

En medio de la escalada, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, buscó llevar tranquilidad y remarcó la relación histórica entre ambos países. El diplomático sostuvo que Argentina y España son naciones amigas y cuestionó la difusión irresponsable de versiones sobre supuestas agresiones contra ciudadanos argentinos.

También señaló que la representación diplomática no había recibido reportes concretos sobre ataques contra argentinos en territorio español. Su intervención buscó separar las discusiones producidas en las redes sociales de la relación bilateral entre ambos países.

En ese contexto, Milei eligió no responder directamente a ninguna de las figuras que criticaron al país. En cambio, recurrió a una cita sobre la existencia de enemigos como consecuencia de haber defendido una posición, en un mensaje que se incorporó rápidamente a la discusión política y deportiva.