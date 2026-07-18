    • 18 de julio de 2026 - 13:33

    La Corte Suprema de Brasil endureció la prisión domiciliaria de Bolsonaro y Milei no podrá visitarlo

    El máximo tribunal brasileño rechazó el pedido para que el presidente argentino pudiera reunirse con el exmandatario durante su próximo viaje a Brasil. La Justicia reforzó las restricciones sobre el régimen de detención domiciliaria.

    Bolsonaro junto a Javier Milei. Foto archivo.

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    La Corte Suprema de Brasil decidió endurecer las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple el expresidente Jair Bolsonaro y bloqueó la posibilidad de que Javier Milei pueda visitarlo durante su próxima estadía en el país vecino.

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    La resolución fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien rechazó un pedido presentado por la defensa de Bolsonaro para autorizar un encuentro con el mandatario argentino. Milei tenía previsto viajar a Brasil para participar de un acto político y había expresado su intención de acercarse a saludar al exjefe de Estado brasileño.

    El endurecimiento de las restricciones llegó luego de que la Justicia brasileña considerara que Bolsonaro había incumplido algunas de las medidas cautelares impuestas en su contra. Entre las nuevas condiciones se estableció una limitación para recibir visitas de carácter político o social durante el período establecido por el tribunal.

    La defensa del exmandatario había solicitado una autorización especial para que Milei pudiera ingresar al domicilio donde Bolsonaro cumple la prisión domiciliaria, pero el planteo fue rechazado por el Supremo Tribunal Federal.

    El viaje de Milei a Brasil estaba vinculado a una actividad política en San Pablo, donde participaría de un acto de respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño. Sin embargo, la decisión judicial impidió que ambos dirigentes mantuvieran el encuentro previsto.

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