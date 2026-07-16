    • 16 de julio de 2026 - 17:46

    EE.UU. lanzó nuevos ataques contra Irán y ya suma seis días consecutivos de ofensiva militar

    Teherán denunció que uno de sus aeropuertos fue blanco de un bombardeo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron este jueves una nueva ola de ataques contra Irán por sexto día consecutivo. Lo informó el Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) en medio de la reescalada de la guerra.

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    EE.UU. lanzó nuevos ataques contra Irán 

    Estados Unidos lanzó una nueva ola de bombardeos contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

    “Hoy a las 2:00 p.m., hora del este (15:00 de la Argentina), las fuerzas de Estados Unidos comenzaron a ejecutar una nueva ola de ataques contra Irán por sexta noche consecutiva para degradar aún más las capacidades militares iraníes”, indicó el Centcom, en sus redes sociales.

    El mando militar no ofreció más detalles, aunque en los bombardeos pasados aseguró haber atacado centros de mando, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia para debilitar la capacidad de Irán de atacar barcos en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba la quinta parte del crudo global antes de la guerra.

    Irán denuncia un ataque contra uno de sus aeropuertos

    Por otro lado, las autoridades de Irán informaron este jueves del impacto de proyectiles estadounidenses contra un aeropuerto en la provincia de Semnan, en el norte del país, sin reportar víctimas.

    La República Islámica también acusó a Washington de “un crimen de guerra” por un ataque contra un lugar en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil de la ciudad suroccidental de Ahvaz.

    Estados Unidos reinició el fin de semana una ofensiva contra varias ciudades iraníes, en especial en la costa sur del país, por orden del presidente Donald Trump, quien dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras los ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

    Además, el Centcom reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

    Teherán también lanzó ataques de represalia contra objetivos estadounidenses en países de la región como Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros.

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