Bélgica goleó a Estados Unidos por 4 a 1 y se clasificó a cuartos de final donde se medirá ante España

Bélgica dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026 y selló su clasificación a los cuartos de final con una contundente goleada por 4-1 sobre Estados Unidos, en un partido disputado en el Lumen Field de Seattle. Con una actuación convincente de principio a fin, los Diablos Rojos dejaron en el camino al último país anfitrión que seguía con vida en la Copa del Mundo y ahora se medirán con España por un lugar en las semifinales.

El conjunto europeo salió decidido desde el primer minuto y rápidamente dejó en evidencia las dudas del seleccionado estadounidense. Antes del primer minuto ya había avisado con un remate de Timothy Castagne, y poco después encontró la apertura del marcador.

Tras una buena acción de Nicolas Raskin, Charles De Ketelaere apareció dentro del área para empujar la pelota y establecer el 1-0, aprovechando las falencias defensivas del conjunto local.

Estados Unidos logró reaccionar con el empate gracias a un tiro libre ejecutado por Malik Tillman, cuyo remate se desvió en Hans Vanaken y descolocó al arquero belga para decretar el 1-1.

Sin embargo, la igualdad apenas alteró el desarrollo del encuentro. Bélgica mantuvo la iniciativa y volvió a ponerse en ventaja antes del descanso, otra vez por intermedio de De Ketelaere, que firmó su doblete y comenzó a encaminar la clasificación de su equipo.

En el complemento, cuando los estadounidenses intentaban adelantarse en busca del empate, un error en la salida del arquero Matt Freese terminó siendo determinante. La presión alta de Bélgica provocó la recuperación de la pelota y Hans Vanaken definió para marcar el 3-1 y prácticamente sentenciar la historia.

Sobre el final, Romelu Lukaku, que había ingresado desde el banco de suplentes, decoró la goleada con el 4-1 definitivo, poniendo cifras contundentes a una victoria que confirmó el gran momento del seleccionado europeo.

Con este resultado, Bélgica se metió entre los ocho mejores del Mundial y protagonizará uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final frente a España, que previamente había eliminado a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino.

El ganador de ese duelo dará un paso más hacia el sueño de conquistar el título mundial en una edición que, hasta el momento, ha mostrado una gran paridad entre los principales candidatos.