Tras las clasificaciones de Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica, así están los octavos de final

Con el cierre de otra jornada de los 16avos de final del Mundial 2026, ya comenzaron a definirse los cruces de los octavos. Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica se sumaron a Canadá, Marruecos, Paraguay, Francia, Brasil, Noruega y México, que habían sellado su clasificación previamente.
Hasta el momento, los cruces confirmados para los octavos de final son:
- Canadá vs Marruecos
- Paraguay vs Francia
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra
- Estados Unidos vs Bélgica
A esos cinco partidos se sumarán otros tres cruces que todavía esperan por definirse:
- Ganador de España vs Austria vs Ganador de Portugal vs Croacia
- Ganador de Argentina vs Cabo Verde vs Ganador de Australia vs Egipto
- Ganador de Suiza vs Argelia vs Ganador de Colombia vs Ghana
La actividad de los 16avos continuará este jueves con tres encuentros de alto voltaje: España enfrentará a Austria, Portugal se medirá con Croacia y Suiza jugará frente a Argelia. El viernes será el turno de Argentina ante Cabo Verde, Colombia frente a Ghana y Australia contra Egipto, que completarán el cuadro de los octavos de final.