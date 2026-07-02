    • 2 de julio de 2026 - 08:39

    Tras las clasificaciones de Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica, así están los octavos de final

    El cuadro de los que ya han sellado su clasificación y los que aún restan acceder a octavos.

    Mundial 2026.

    Mundial 2026.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el cierre de otra jornada de los 16avos de final del Mundial 2026, ya comenzaron a definirse los cruces de los octavos. Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica se sumaron a Canadá, Marruecos, Paraguay, Francia, Brasil, Noruega y México, que habían sellado su clasificación previamente.

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    Hasta el momento, los cruces confirmados para los octavos de final son:

    • Canadá vs Marruecos
    • Paraguay vs Francia
    • Brasil vs Noruega
    • México vs Inglaterra
    • Estados Unidos vs Bélgica

    A esos cinco partidos se sumarán otros tres cruces que todavía esperan por definirse:

    • Ganador de España vs Austria vs Ganador de Portugal vs Croacia
    • Ganador de Argentina vs Cabo Verde vs Ganador de Australia vs Egipto
    • Ganador de Suiza vs Argelia vs Ganador de Colombia vs Ghana

    La actividad de los 16avos continuará este jueves con tres encuentros de alto voltaje: España enfrentará a Austria, Portugal se medirá con Croacia y Suiza jugará frente a Argelia. El viernes será el turno de Argentina ante Cabo Verde, Colombia frente a Ghana y Australia contra Egipto, que completarán el cuadro de los octavos de final.

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