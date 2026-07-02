Tras las clasificaciones de Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica, así están los octavos de final

El cuadro de los que ya han sellado su clasificación y los que aún restan acceder a octavos.

Con el cierre de otra jornada de los 16avos de final del Mundial 2026, ya comenzaron a definirse los cruces de los octavos. Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica se sumaron a Canadá, Marruecos, Paraguay, Francia, Brasil, Noruega y México, que habían sellado su clasificación previamente.

Hasta el momento, los cruces confirmados para los octavos de final son:

Canadá vs Marruecos

Paraguay vs Francia

Brasil vs Noruega

México vs Inglaterra

Estados Unidos vs Bélgica A esos cinco partidos se sumarán otros tres cruces que todavía esperan por definirse: