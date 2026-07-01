    • 1 de julio de 2026 - 12:47

    Chris Johnson, exestrella de la NFL, padece ELA

    Ha seguido progresando mucho más rápido de lo que jamás imaginé", dijo.

    Chris Johnson, exestrella de la NFL, padece ELA

    Chris Johnson, exestrella de la NFL, padece ELA

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    El ex corredor de los Tennessee Titans y los Arizona Cardinals, Chris Johnson, reveló que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa, durante una entrevista emitida este lunes en el programa Good Morning America.

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    El exjugador, de 40 años, contó al copresentador Michael Strahan que recibió el diagnóstico en 2025 y que la enfermedad ha avanzado rápidamente. Debido a su progresión, actualmente necesita un dispositivo generador de voz para poder comunicarse.

    El duro diagnostico de Chris Johnson

    En la entrevista, el ex jugador de la NFL señaló: “No hay antecedentes de ELA en mi familia. Mis médicos creen que mi caso es lo que se llama ELA esporádica, que es como se presenta la gran mayoría de los casos de ELA”.

    “Esa es una de las razones por las que esta enfermedad puede ser tan impactante. Le puede pasar a cualquiera que jamás lo esperara”, añadió.

    En la misma línea, el exjugador señala: “Ha seguido progresando mucho más rápido de lo que jamás imaginé. Quiero que la gente entienda lo rápido que la ELA puede atacar el cuerpo. Hace poco más de un año, estaba cargando a mi hija de 7 años para que pidiera un deseo con su pastel de cumpleaños. Hoy no podría hacer eso.

    “Quiero que la gente sepa que sigo siendo yo. La ELA ha cambiado lo que mi cuerpo puede hacer, pero no ha cambiado quién soy“, dijo. “A veces la gente ve la discapacidad física y asume que ya no eres la misma persona por dentro. Sigo pensando igual. Sigo soñando. Sigo amando a mi familia. Simplemente, mi cuerpo ya no me responde”.

    La carrera de Johnson en la NFL

    Johnson disputó 10 temporadas en la NFL, defendiendo las camisetas de los Tennessee Titans entre 2008 y 2013, los New York Jets en 2014 y los Arizona Cardinals entre 2015 y 2017.

    Durante su carrera alcanzó uno de los hitos más recordados de la liga al correr para 2.006 yardas en la temporada 2009, logro que le valió el apodo de “CJ2K” y que, hasta hoy, lo mantiene como el séptimo jugador con más yardas terrestres en una sola campaña en la historia de la NFL.

    Ese mismo año estableció el récord de más yardas totales en una temporada, con 2.509, y fue reconocido como el “Jugador Ofensivo del Año” por la agencia Associated Press.

    Tras conocerse su diagnóstico, la propietaria de los Tennessee Titans, Amy Adams Strunk, destacó el legado que dejó Johnson tanto dentro como fuera del campo.

    En un comunicado, aseguró que su liderazgo, así como el impacto que tuvo en el vestuario y en la comunidad de Nashville, lo convirtieron en una figura permanente en la historia de la franquicia, y afirmó que el equipo lo acompañará durante todo este proceso.

    Por su parte, los Arizona Cardinals le enviaron un mensaje de “fuerza, amor y apoyo” a través de sus redes sociales. A esas muestras de respaldo también se sumó la Asociación de Jugadores de la NFL, que expresó públicamente su apoyo al ex corredor.

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