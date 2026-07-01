Congo madruga a Inglaterra y lo vence por 1 a 0 en el duelo por la clasificación a octavos de final

La Copa Mundial 2026 sigue tomando forma en su fase de eliminación directa y uno de los cruces que más atención genera es el de Inglaterra vs. República Democrática del Congo. El partido corresponde a los 16avos de Final, se juega a partir de las 13 horas.
El ganador de este encuentro se enfrentará a la Selección Mexicana en los Octavos de Final.
Cómo ver en vivo
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