    • 1 de julio de 2026 - 13:03

    Congo madruga a Inglaterra y lo vence por 1 a 0 en el duelo por la clasificación a octavos de final

    Los Tres Leones debutan en la fase eliminatoria ante un seleccionado africano que llega a su primera instancia de eliminación directa en la historia

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    La Copa Mundial 2026 sigue tomando forma en su fase de eliminación directa y uno de los cruces que más atención genera es el de Inglaterra vs. República Democrática del Congo. El partido corresponde a los 16avos de Final, se juega a partir de las 13 horas.

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    El ganador de este encuentro se enfrentará a la Selección Mexicana en los Octavos de Final.

    Cómo ver en vivo

    Televisación: DSports (Latinoamérica) / DSports y Paramount (Argentina) / DANZ (España) / ViX (México) / DSports (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / DSports y Teleamazonas(Ecuador) / DSports (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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