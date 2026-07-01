Positivo regreso de Santiago Gambetta al Rally Argentino

Luego de 7 años sin correr en el Rally Argentino, Gambetta volvió en el Rally del Poncho y estuvo cerca de ganar en su categoría, ahora corre en La Rioja.

Se realizó la cuarta fecha del Rally Argentino, con el Rally del Poncho, en Catamarca, evento que marcó el regreso de Santiago Gambetta al certamen nacional luego de siete años. Santiago sacó como positivo el aprendizaje el hecho de ser protagonista en su regreso al rally argentino. Correrá en el Rally Olta, La Rioja, este próximo fin de semana.

Su última participación había sido en el año 2019, corriendo con un Ford Ka dentro de la Clase RC3. Ahora volvió al argentino con un Ford Fiesta Kinetic, de su propiedad, atendido por el equipo Ponce Rally Team, y dentro de la Clase RC5.

En el shakedown del día viernes, con inicio de actividad de 1.75 kilómetros, logró el segundo puesto junto a su navegante catamarqueño Maximiliano Vergara, quedando a 1.5 segundos del binomio José Gómez-Ignacio Casamiquella.

El sábado, durante la primera etapa, mantuvo la posición en la PE1, ubicándose a 11.1 segundos de Santiago Sabbatini, con Alejo Balestre, mientras que en la PE2 ganó y descontó un segundo en el clasificador general. La PE3 se vio interrumpida, y en la prueba especial 4 su rival sacó 21.8 segundos en total, diferencia que estiró en cuatro segundos más en la PE5. Al final del día la ventaja fue de 29.1 segundos, pero con un piloto sanjuanino como protagonista en cada uno de los tramos.

La etapa 2, de día domingo, lo tuvo a Gambetta ganando la prueba especial 8, Sabbatini se repuso en la 9 y el sanjuanino devolvió gentilezas en la 10, para recortar y quedar a 13.3 segundos de la punta. En el penúltimo parcial y cuando iba encaminado a pelear por la general de la categoría, un inconveniente en la suspensión lo obligó a abandonar la competencia al piloto de la máquina #138.